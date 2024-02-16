桃園誠聖宮周日慈善園遊會明華園助陣 補春運財庫
桃園蘆竹誠聖宮18日（初9、周日）舉辦「關公有愛」慈善園遊會，並邀請明華園登場演出，讓春節連假結束後第一個周日，誠聖宮廣場年節味依然濃烈而且熱鬧無比。主委、市議員劉勝全表示，18日的慈善園遊會現場有許多美食與特色攤位，與不遠處的落羽松美景相互輝映，這也是誠聖宮繼1月25寒冬送暖後另一場大型愛心活動。
劉勝全表示，大年初9周日蘆竹誠聖宮慈善園遊會邀集60多攤商共襄盛舉，還有捐發票共譜愛心，只要憑113年1、2月發票3張即可兌換總值100元的園遊券1張，美食小吃與特色攤位任你逛，有吃有玩還能做愛心，活動募集的發票都會捐贈慈善機構，活動細節請大家持續關注誠聖宮官網訊息。本次園遊會的重頭戲，廟方邀請了明華園歌仔戲團共襄盛舉，上演著名的「周公法鬥桃花女」，信眾和鄉親大家都來做愛心，還可享受逛市集攤位的樂趣，同時欣賞高水準的傳統戲曲文化饗宴，一舉數得。
劉勝全說明，誠聖宮做公益不落人後，正月初九也是補春運、補財庫的好日子，誠聖宮全體委員歡迎信眾來廟參香點燈祈好運，弱勢家庭免費補春運、補財庫，讓善的種子深植人心，社會才會更美好，正月初九春遊踏青，請拿著您的發票向誠聖宮邁進，讓愛心滿人間。
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