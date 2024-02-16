因「這原因」國旗屋無奈拆部分房舍 改變原因曝光

桃園國旗屋位在龍平路及中正三路交叉口，因房舍占用都市計畫道路用地，過去因視線死角時常發生車禍，昨突拆遷引發網友熱議以為店家不開了，國旗屋老闆張老旺表示，配合政府拓寬道路，拆三分之一房舍，店家照常營業。桃園工務局工程用地科回應，龍平路上8戶須於23日前自行拆遷完畢，再提供自拆獎金。平鎮區公所工務課說，預計2月底開始拓寬作業，道路為10米雙向各一車道及設置排水溝，預計4月完工。

國旗屋房舍位在轉角，不過因建物部分占用都市計畫道路用地，許多民眾行經從小巷子突然鑽出來時，容易不小心就發生擦撞。現場有義交表示，大概去年底就有派義交在該路口指揮交通，避免車禍發生。

市議員舒翠玲說，龍岡地區過去是眷村，有部分道路未按照都市計畫開發，近年逐漸發展，道路問題一直被人詬病，加上周邊忠貞市場每到假日還有米干節時人車潮多，地方一直都有抱怨聲音。

舒翠玲表示，很多人認為是國旗屋在轉角的問題，但這說法對國旗屋也不公平，因為國旗屋土地有跟國有財產署承租，因此並非拆一間國旗屋來解決，而是透過不斷協調，來拆除整個路段，一次解決問題。

國旗屋2017年曾被檢舉，因無法舉證是都市計畫前就存在的建物，被桃園市政府認定違建，但由於是蓋好的既存建物，所以是列C級違建排拆。

工程用地科長謝馥揚說，過去國有財產署提供民眾承租，但經過會勘確實發現當地是個瓶頸點容易產生視距差，因此才會在前年底就開始討論拓寬，這次龍平路拓寬範圍為中正三路到中正五路，共有8戶住戶有違建部分要求於2月23日前拆除，配合拆除者會提供自拆獎勵，感謝張老旺的配合，之後再點交給平鎮區公所施工。