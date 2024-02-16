快訊

傳韓國瑜預計「這時」召集協商 傅崐萁主張明召開臨時會沒了

年代旅遊富國島丟包案 觀光署處分即起停止業務3個月

晚安小雞盼給機會「用流量宣傳柬國」 網分析他YT會員分級：每月至少賺50萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園國旗屋拆違建「縮水」 市府積極溝通排除交通阻礙也保留歷史情感

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園即時報導
桃園國旗屋位在龍平路及中正三路交叉口，因房舍占用都市計畫道路用地，過去因視線死角時常發生車禍，現正拆除部分房舍配合道路拓寬。記者翁唯真／攝影
桃園國旗屋位在龍平路及中正三路交叉口，因房舍占用都市計畫道路用地，過去因視線死角時常發生車禍，現正拆除部分房舍配合道路拓寬。記者翁唯真／攝影

桃園市龍岡國旗屋因掛滿國旗成為地方特色景點，假日人潮絡繹不絕，馬英九、朱立倫、郭台銘、張善政和鄭文燦等藍綠大咖都曾造訪，但因為占用都市計畫道路用地，屬於違建，又有交通安全疑慮，春節過後傳拆除消息，地方熱議；桃園市工務局表示拆除作業有先跟住戶溝通且並非全拆。而國旗屋老闆張老旺也願意配合，國旗待工程完畢就會掛回。

國旗屋是龍岡地區一間米干店，因店裡、店外懸掛超過百面國旗聞名，也因此得名，加上老闆張老旺是滇緬游擊隊孤軍後裔，其成長環境與電影「異域」相符，整間店從外觀到人文都極具特色。

國旗屋除了桃園市觀光旅遊局列為特色景點，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘、市長張善政和行政院副院長鄭文燦都曾造訪此地。不過，國旗屋因周邊道路狹窄車禍頻傳，2017年經人檢舉被市府查出占用都市計畫道路列違建，近年地方移居人口增加，也有希望拆除聲音出現。

桃園市政府表示，國旗屋對地方族群文化及歷史背景有特殊意義，該案經秘書長詹榮鋒與工務局積極跟地方協調溝通，才找到雙方都能接受的折衷辦法，不僅排除交通阻礙和危險因子，也保留了民眾對國旗屋的歷史情感。

除了國旗屋，桃園區三民、中正路口一處超過30年的鐵皮違建也因阻礙交通視野，去年10月拆除，公有地經都發局整理重鋪綠化，下個月將有Youbike 2.0站進駐。

市府也表示，市長張善政對長年未能解決的違建與交通死角相當重視，上任不久即成立都市空間會報，並親自主持會議，了解都發局、工務局、交通局、地政局等局處層級無法解決的問題，必要時直接在會議上拍板定案，盡可能克服陳年老案，市府也在盤點其他可能會影響交通安全的違建，必要時透過會報提出討論解決方案。

桃園國旗屋位在龍平路及中正三路交叉口，過去一直旗海飄揚，是遊客必到訪拍照景點。本報資料照片
桃園國旗屋位在龍平路及中正三路交叉口，過去一直旗海飄揚，是遊客必到訪拍照景點。本報資料照片

國旗 違建 電影

延伸閱讀

張善政夫妻兒童之家發福袋寫春聯 賀節抒發抱孩子的心

張善政初三桃園參香 贈公廟祈福金、福袋祝福龍年順心

張善政初二發加菜金慰勉消防 允諾升級裝備降低風險

張善政視察春節疏運發福袋 還喜獲2024巴黎奧運衣

相關新聞

人行道出現「8888」燒灼痕跡 竟是業者開工放鞭炮造成

苗栗縣頭份市中央路的人行道昨天出現「8888」4個明顯的大型阿拉伯數字，網友將畫面PO上社團臉書「我是頭份人」，引起熱議...

因「這原因」國旗屋無奈拆部分房舍 改變原因曝光

桃園國旗屋位在龍平路及中正三路交叉口，因房舍占用都市計畫道路用地，過去因視線死角時常發生車禍，昨突拆遷引發網友熱議以為店...

桃園誠聖宮周日慈善園遊會明華園助陣 補春運財庫

桃園蘆竹誠聖宮18日（初9、周日）舉辦「關公有愛」慈善園遊會，並邀請明華園登場演出，讓春節連假結束後第一個周日，誠聖宮廣...

桃議會民進黨團新任總召：更大力監督 謀市民最大福利

桃園市議會民進黨團今天幹部交接，議員呂林小鳳卸任總召。林志強接任，新任副總召彭俊豪、劉仁照，幹事長陳雅倫、書記長余信憲。...

桃園國旗屋拆違建「縮水」 市府積極溝通排除交通阻礙也保留歷史情感

桃園市龍岡國旗屋因掛滿國旗成為地方特色景點，假日人潮絡繹不絕，馬英九、朱立倫、郭台銘、張善政和鄭文燦等藍綠大咖都曾造訪，...

竹市引進11輛低地板公車今亮相 行駛竹客12條公車路線

新竹市原本只有20輛低地板公車，竹市府為了建構友善的交通環境，輔導客運業者向中央申請汰舊換新購車補助，近日一口氣迎來11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。