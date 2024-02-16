桃園國旗屋拆違建「縮水」 市府積極溝通排除交通阻礙也保留歷史情感

桃園市龍岡國旗屋因掛滿國旗成為地方特色景點，假日人潮絡繹不絕，馬英九、朱立倫、郭台銘、張善政和鄭文燦等藍綠大咖都曾造訪，但因為占用都市計畫道路用地，屬於違建，又有交通安全疑慮，春節過後傳拆除消息，地方熱議；桃園市工務局表示拆除作業有先跟住戶溝通且並非全拆。而國旗屋老闆張老旺也願意配合，國旗待工程完畢就會掛回。

國旗屋是龍岡地區一間米干店，因店裡、店外懸掛超過百面國旗聞名，也因此得名，加上老闆張老旺是滇緬游擊隊孤軍後裔，其成長環境與電影「異域」相符，整間店從外觀到人文都極具特色。

國旗屋除了桃園市觀光旅遊局列為特色景點，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘、市長張善政和行政院副院長鄭文燦都曾造訪此地。不過，國旗屋因周邊道路狹窄車禍頻傳，2017年經人檢舉被市府查出占用都市計畫道路列違建，近年地方移居人口增加，也有希望拆除聲音出現。

桃園市政府表示，國旗屋對地方族群文化及歷史背景有特殊意義，該案經秘書長詹榮鋒與工務局積極跟地方協調溝通，才找到雙方都能接受的折衷辦法，不僅排除交通阻礙和危險因子，也保留了民眾對國旗屋的歷史情感。

除了國旗屋，桃園區三民、中正路口一處超過30年的鐵皮違建也因阻礙交通視野，去年10月拆除，公有地經都發局整理重鋪綠化，下個月將有Youbike 2.0站進駐。