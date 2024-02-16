「粉紅超跑」徒步進香今受理報名 拱天宮湧現排隊人潮

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，今年往北港徒步進香已擇定3月18日登轎出發，展開9天行程，今上午8點起受理報名，排隊人潮一路沿香客大樓到外圍的海邊馬路旁，車潮擠爆周邊停車場及道路；廟方志工除了沿路提醒報名注意事項外，主委洪文華表示，報名會持續28天直到放頭旗前一天為止，籲請信眾不用急著湧進白沙屯。

拱天宮媽祖每年徒步進香的報名人數，年年激增，去年報名信眾達11萬3621人，廟方今年也已做好準備，報名費每人700元，可領用臂章、背心等物品，共備有13萬5800份。

以推廣媽祖文化不遺餘力的雲林至善文化協會。今年也提供一尊交趾陶媽祖，預計投入抽獎；協會執行長蔡明貴說，去年報名人數破10萬大關，首度送出一尊，今年預估會增加二成，若破15萬人，也會再提供一尊交趾陶媽祖與信眾結緣。

廟方指出，年初三開始就有人前來排隊，直到昨晚陸續達800多號人，今天一早搶到第一號報名的陳先生是在地人，他跟朋友蘇先生還有一群朋友，大年初三，在管委會撕掉禁止排隊公告後，很幸運的搶到首位，連日來10多人輪流到場排站位置，上午他們現場繳納報名費時，還幫親友繳交報名表，一口氣領了900多套裝備。