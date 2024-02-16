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「粉紅超跑」徒步進香今受理報名 拱天宮湧現排隊人潮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯拱天宮媽祖今年往北港徒步進香已擇定3月18日登轎出發，展開9天行程，連日來參拜人潮絡繹不絕。記者吳傑沐／攝影
白沙屯拱天宮媽祖今年往北港徒步進香已擇定3月18日登轎出發，展開9天行程，連日來參拜人潮絡繹不絕。記者吳傑沐／攝影

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，今年往北港徒步進香已擇定3月18日登轎出發，展開9天行程，今上午8點起受理報名，排隊人潮一路沿香客大樓到外圍的海邊馬路旁，車潮擠爆周邊停車場及道路；廟方志工除了沿路提醒報名注意事項外，主委洪文華表示，報名會持續28天直到放頭旗前一天為止，籲請信眾不用急著湧進白沙屯。

拱天宮媽祖每年徒步進香的報名人數，年年激增，去年報名信眾達11萬3621人，廟方今年也已做好準備，報名費每人700元，可領用臂章、背心等物品，共備有13萬5800份。

以推廣媽祖文化不遺餘力的雲林至善文化協會。今年也提供一尊交趾陶媽祖，預計投入抽獎；協會執行長蔡明貴說，去年報名人數破10萬大關，首度送出一尊，今年預估會增加二成，若破15萬人，也會再提供一尊交趾陶媽祖與信眾結緣。

廟方指出，年初三開始就有人前來排隊，直到昨晚陸續達800多號人，今天一早搶到第一號報名的陳先生是在地人，他跟朋友蘇先生還有一群朋友，大年初三，在管委會撕掉禁止排隊公告後，很幸運的搶到首位，連日來10多人輪流到場排站位置，上午他們現場繳納報名費時，還幫親友繳交報名表，一口氣領了900多套裝備。

另外，上午也有來自高雄的一筆「團購」進帳，一次性繳交31萬5000元，團體報名人數達450人。主委洪文華說，今年北港朝天宮香客大樓早已滿房，屆時「刈火」當晚無法提供拱天宮進香團入住，目前經聯繫已確定鄰近有6間廟宇，共可容納約6000名信眾過夜，但這部分僅提供給報名搭乘遊覽車信眾，徒步信眾還是要提早自行選擇夜晚休息處所。

拱天宮媽祖徒步進香今天上午8點起受理報名，排隊人潮一路沿著香客大樓到外圍的海邊馬路旁，車潮擠爆周邊停車場及道路。記者吳傑沐／攝影
拱天宮媽祖徒步進香今天上午8點起受理報名，排隊人潮一路沿著香客大樓到外圍的海邊馬路旁，車潮擠爆周邊停車場及道路。記者吳傑沐／攝影
雲林至善文化協會執行長蔡明貴說，去年報名人數破10萬大關，首度送出一尊交趾陶媽祖，今年預估報名人數會增加二成，若破15萬人，協會將再提供一尊交趾陶媽祖與信眾結緣。記者吳傑沐／攝影
雲林至善文化協會執行長蔡明貴說，去年報名人數破10萬大關，首度送出一尊交趾陶媽祖，今年預估報名人數會增加二成，若破15萬人，協會將再提供一尊交趾陶媽祖與信眾結緣。記者吳傑沐／攝影
今天一早搶到第一號報名的陳先生（左）是在地人，他跟朋友蘇先生（右）還有一群朋友，大年初三就來排隊搶到首位，連日來10多人輪流到場排位，上午幫親友團繳交報名表，一口氣領了900多套裝備。圖／民眾提供
今天一早搶到第一號報名的陳先生（左）是在地人，他跟朋友蘇先生（右）還有一群朋友，大年初三就來排隊搶到首位，連日來10多人輪流到場排位，上午幫親友團繳交報名表，一口氣領了900多套裝備。圖／民眾提供
去年拱天宮媽祖徒步進香報名人數破10萬大關，雲林至善文化協會首度送出一尊交趾陶媽祖，今年若再破15萬人，協會將再提供一尊交趾陶媽祖與信眾結緣。記者吳傑沐／攝影
去年拱天宮媽祖徒步進香報名人數破10萬大關，雲林至善文化協會首度送出一尊交趾陶媽祖，今年若再破15萬人，協會將再提供一尊交趾陶媽祖與信眾結緣。記者吳傑沐／攝影

北港朝天宮 媽祖 白沙屯

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