搶公車司機大戰開始 新竹縣宣布每月補貼1萬元薪資

新竹縣府今天宣布，新竹縣內所屬市區客運路線駕駛員，將可從今年1月到12月止，獲得每月1萬元薪資補貼，希望此舉能避免駕駛人力流失，以保障民眾搭車權益。不過新竹縣補貼力度比鄰近新竹市高出一倍，新竹縣府交旅處坦言高補貼目的正是希望吸引更多駕駛加入。

新竹縣長楊文科表示，全台灣市區公車營運面臨嚴峻的挑戰，公車駕駛員從業人員流失至物流、遊覽車或其他產業，使公車業者被迫減班，雖疫情後運量緩步回升，公車業仍遭遇嚴重缺工，因此新竹縣希望透過駕駛員薪資補貼措施，協助業者招募人才，避免駕駛員人才繼續外流，以穩定縣內市區公車營運，確保民眾搭車權益及品質。

新竹縣宣布公車駕駛薪資補貼期間自今年1月起至12月止，每月補貼新竹縣所屬市區客運路線駕駛員1萬元，每3個月審核一次後發放。

新竹縣公車駕駛人力短缺已造成不少問題，新竹縣議員吳旭智指出，TPASS上路後不少民眾選擇搭乘大眾運輸通勤，但相應新竹縣卻未增加公車班次及路線，甚至被迫減班，使得通勤尖峰時段出現難搭車的情況，春節期間也有多條公車路線因駕駛人力不足暫時停駛，縣府應盡快協助業者補足駕駛人力解決問題。

新竹縣此次大舉宣布每月補貼1萬元薪資，比鄰近新竹市每月5千元高出1倍，是否會造成新竹市公車駕駛外流新竹縣，新竹縣府交旅處未直接回應。竹縣府交旅處長陳盈州僅表示，新竹縣是在考量現行公共運輸業者經營不易，且鄰近縣市也有駕駛員薪資補貼政策，導致新竹縣公車駕駛員持續流失的情況下，才祭出補貼政策，避免駕駛員人力再外流。

陳盈州指出，預期新竹縣通過補貼後，每月1萬元、優於鄰近縣市的補貼政策，將可吸引更多公車駕駛員人力加入或回流，可以進一步完善新竹縣的運輸服務，吸引更多乘客恢復搭乘習慣，持續提升新竹縣的大眾運輸服務品質。