國旗屋拆遷旗海消失以為老闆出事 張老旺今出面解釋

桃園忠貞市場旁的知名米干店國旗屋，昨驚傳拆除，引發大票網友在網路上熱議，有網友說，聽說因國旗屋位置特殊，時常發生車禍因此拆除，但不知道會遷到哪。國旗屋老闆張老旺今也受訪表示，配合市府拓寬道路，拆除龍平路上約三分之一的房舍，雖然心中相當不捨及無奈，但為了交通安全，國旗屋雖然是個人的，但國旗屋的名聲很大，應該帶附近老百姓遵照法令，拆除期間，國旗屋照常營業。

桃園中壢、平鎮、八德三角地帶的忠貞市場，周邊有非常多間雲南滇緬米干店，每到假日總吸引許多觀光客慕名前往品嘗美食，每家各有特色，其中米干節更是地方盛事。知名店家國旗屋因周邊掛設大量國旗因而得名，加上過去29年，張老旺都自費舉行升旗典禮，過去許多大人物皆前往參加升旗過，是地方盛事。因此具代表性的國旗屋這次傳出拆除，引發地方譁然。

今記者實際走訪發現，國旗屋外圍的竹製看板架已拆除，張老旺受訪表示，國旗屋的房子至少有70年以上歷史，大約15年前他租下這棟平房，整修後賣起米干，但因為房屋位在龍平路及中正三路交叉口上，過去發生不少車禍擦撞，過去矛頭都指向他，說是這棟房子妨礙交通，要他搬遷走，但他沒有多錢能夠搬。

張老旺說，但因為土地重劃房子確實是在路上，加上轉角容易因視線死角發生車禍，且周邊有新大樓愈來愈多人入住，地方上才協調發公文要求他拆除。

真的很可惜也捨不得，要拆掉房屋的三分之一，但勉強來說國旗屋雖然是個人的，但它的名聲很大，應該帶附近老百姓遵照法令。

張老旺說，這2天也一直接到電話，誤會他是不是發生什麼事才拆除，但其實只是配合政府辦事，在拆除期間國旗屋都會照常營業，「施工不便對不起、工程完畢掛國旗」，一定會盡快恢復旗海。有顧客前往用餐看了很久想說店家還有沒有營業，也有鄰居表示，拆除當然會相當不捨。