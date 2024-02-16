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長者假牙補助最高6萬元 高虹安宣布今年補助申請開跑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市政府去年放寬「長者全口活動假牙補助」條件，已有364名長者提出申請。竹市府今天指出，今年持續推動補助，只要2023年1月1日前設籍於竹市65歲以上長者及55歲以上原住民等符合資格者，上下顎自然齒在6顆以下，每人補助最高可達6萬元。市長高虹安提醒長者們今年申請已開始，歡迎符合資格的長者們踴躍申請。

高虹安說，從去年放寛補助對象以來，共364名長者申請假牙補助，其中282人完成活動假牙裝置。市府特別感謝新竹市牙醫師公會不間斷協助高齡友善固齒整合照護計畫，投入牙醫師人力，使計畫順利推動，目前已有3200名長者受惠，竹市今年有41家合約高齡友善固齒整合照護診所可提供服務。

去年完成全口假牙裝置的呂奶奶分享，因為牙齒幾乎都掉光，不光是吃東西特別困難，連出門和鄰居聊天都不好意思，只好一直戴著口罩，後來看到竹市的補助宣傳，經過深思熟慮決定至衛生局申請，經南門綜合醫院牙科仔細檢查評估，以及牙醫師、護理師的細心照料下，終於有了一副全口活動假牙。

「現在有自信多了！」呂奶奶笑說，自從配戴活動假牙後，面對眾人終於有自信，可以不用戴口罩遮遮掩掩，也不必受食物種類束縳，對70多歲有需要的長者們來說，這真的是最好的福利補助，很感謝新竹市府的優質政策與醫院的細心照護。

衛生局長陳厚全呼籲，凡設籍竹市65歲以上長者或55歲以上原住民，只要「符合上顎及下顎自然齒共6顆以下，且已領有竹市安老津貼給付之資產及居住條件者，均可持身分證件、印章、最新戶籍資料至衛生局辦理申請，請符合資格的長者們踴躍詢問、提出申請。

衛生局說明，為促進長者的健康，市府持續提供65歲以上長者暨55歲以上原住民免費口腔篩檢，民眾可攜帶身分證至轄區衛生所或至衛生局領取口腔篩檢券，並攜帶健保卡至竹市41家「高齡友善固齒整合照護診所」，配合醫療診所名單可至衛生局網站查詢https://reurl.cc/n7V3Od，免付掛號費及部分負擔做口腔檢查。

民眾若有相關假牙裝置及口腔篩檢問題，歡迎電洽新竹市衛生局諮詢專線03-5355515或撥打1999服務專線。

新竹市衛生局與41家合約高齡友善固齒整合照護診所合作可提供裝設假牙服務。圖／竹市府提供
新竹市衛生局與41家合約高齡友善固齒整合照護診所合作可提供裝設假牙服務。圖／竹市府提供

假牙 原住民 新竹 衛生局

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