通學接送一條龍 桃警加強守護學童上下學安全

全國高中職以下各級學校今天開學，桃園市警察局為維護學童上、放學安全，特別於寒假及春節連續假期結束後，規劃交通安全宣導及「護童」專案勤務，協助家長及學童迅速複習校園周邊交通安全須知，從學齡起就塑造良好交通安全觀念，警方除了在各級學校周邊規劃交通疏導、巡邏及守望等勤務外，同時也配合義交及校園導護人員，加強守護學童的上下學安全。

桃市警局表示，開學日的「護童專案」由桃市警局所屬10分局、交通警察大隊、婦幼警察隊規劃勤務，運用警、民力至轄內國中、小學執行交通疏導管制勤務，重點加強取締校園周邊違規停車、未停讓行人等常見妨礙交通安全及秩序等態樣，針對婦幼、交通安全、防詐等觀念加強宣導，增進學童及家長自保意識，同時也呼籲大眾務必遵守法規，共同維持良好及安全的交通環境，讓孩子能安心上下學。

桃市交大大隊長鄭文銘說，為增進通學廊道安全，將持續評估於校園周邊建置科技執法設備，加強取締車不讓人、違規停車等違規情形，提醒家長接送學童應尋覓合法、安全停車空間，切勿違規停車，導致校園周邊水洩不通；行經路口處應減速慢行確實停讓行人通行；家長及學生們，通過路口（段）也應利用行人穿越道或是行人設施，切勿違規穿越道路，讓自己暴露於風險中。

鄭文銘呼籲，民眾上學、上班可以提早出門，提早5分鐘讓自己保有充裕的時間，在接送時，還可以在校園周邊街區讓孩子們於安全且不擁擠的地點下車，再練習自主步行入校園。