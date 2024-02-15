竹縣試辦免費跳蛙公車5900、快捷7號 2/16上路

為縮短民眾在交通尖峰時段通勤、通學時間，新竹縣政府試辦2條免費跳蛙公車「5900」、「快捷7號」以便轉乘台鐵，由原本站站停改為分別僅停靠2、3個站點，明天起上路。

新竹縣政府交通旅遊處今天發布新聞稿指出，2條免費跳蛙公車，依現行竹北市境內使用率較高的「5900」及「快捷7號」公車路廊為基礎開行，並延用現行路線公車站牌，只在平日發車，使通學、上班民眾可以快速抵達竹北火車站，達到無縫轉乘台鐵的效用。

縣府交通旅遊處處長陳盈州表示，原先公車路線為站站停，全程約需40至50分鐘，這次試辦採取「跳蛙」方式，事先調查上下車旅次較多的站點，「快捷7號」僅停靠3個站點、「5900」停靠2個站點，如此能快速將學生於律定時間約24分鐘內送達竹北火車站，明天也是寒假後開學的第1天，期望能便利民眾使用。

交旅處指出，2路線跳蛙公車於平日上午6時在高鐵新竹站發車，「5900」於高鐵第3公車月台乘車，停靠站點時間為6時10分喜來登、6時17分家樂福及6時24分竹北火車站；「快捷7號」則在高鐵第4公車月台發車，分別停靠站點時間為6時8分嘉豐郵局、6時15分勝利二路、6時21分十興路、6時24分竹北火車站。

陳盈州說，為加強高速公路以東區域與竹北火車站連結，及竹北市與竹東鎮雙核心連結，縣府協調客運業者調整「快捷8號（經興隆大橋）」發車時刻表，並在尖峰時段雙向加班、加密發車班次，由原本往返18班增加至往返共26班；同時也將持續增加YouBike站點，滿足民眾通勤需求。