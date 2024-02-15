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桃園景區走春破160萬人創新高 「這地方」連5天紅燈警示擠爆

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
春節桃園25處熱門景點風景區連續第2年破百萬遊客數，大溪老街連5天紅燈人潮擁擠。圖／市府觀旅局提供
春節桃園25處熱門景點風景區連續第2年破百萬遊客數，大溪老街連5天紅燈人潮擁擠。圖／市府觀旅局提供

今年春節假期天氣回溫，民眾紛紛出遊，桃園市25處熱門風景區連續第2年突破百萬遊客數，走春遊客總人數更破160萬人創新高，市政府觀光旅遊局今天下午表示，桃園熱門景點春節走春遊客激增，尤其大溪老街、虎頭山風景特定區、青埔都會商城休憩區、龍潭大池人潮擁擠，連續呈現紅燈警示，大溪老街更是連5天紅燈人潮壅塞。

市府觀旅局長周柏吟表示，為便利民眾春節出遊，該局提供16支高解析即時影像影像及25處熱門景區舒適度燈號，讓民眾提前了解景點現況人潮，避免壅塞，前者影像覽超過24萬5000人次瀏覽、後者燈號瀏覽約7000人次，市警局亦參考景區燈號交通管制，統計熱門的大溪老城區遊客數較去年增加近1萬8000人次，市警局110接到大溪塞車報案數，較去年同期減少34%，龍潭較去年同期下降4成，提供遊客舒適走春旅遊。

根據觀旅局25處熱門景區大數據統計，今年春節遊客數連續第2年突破100萬人，遊客總人數破160萬人，平均每日突破23萬人，比去年同期平均每天增加1萬人，包括角板山、大溪老街、青埔都會商城休憩區、永安漁港、龍潭大池、虎頭山風景區，都呈現走春人潮擁擠提醒。

市府觀旅局表示，桃園景點的春節遊客數，在12日（初三）及13日（初四）連續2日遊客人數單日破30萬人次，大溪老街更連續5天人潮亮紅燈、虎頭山風景特定區、青埔都會商城遊憩區、龍潭大池呈現連續3天人潮紅燈擁擠，7天連假期間，有名品成城、水族館、影城的青埔都會商城遊憩區遊客總數超過50萬人次，大溪老城區遊客總數超過20萬人次，老街溪步道及竹圍漁港超過10萬人次，桃園景點今年春節成為遊客短程走春好去處。

春節桃園25處熱門景點風景區連續第2年破百萬遊客數，大溪老街連5天紅燈人潮擁擠。記者曾增勳／翻攝
春節桃園25處熱門景點風景區連續第2年破百萬遊客數，大溪老街連5天紅燈人潮擁擠。記者曾增勳／翻攝

大溪老街 春節 景點 桃園

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