桃園景區走春破160萬人創新高 「這地方」連5天紅燈警示擠爆

今年春節假期天氣回溫，民眾紛紛出遊，桃園市25處熱門風景區連續第2年突破百萬遊客數，走春遊客總人數更破160萬人創新高，市政府觀光旅遊局今天下午表示，桃園熱門景點春節走春遊客激增，尤其大溪老街、虎頭山風景特定區、青埔都會商城休憩區、龍潭大池人潮擁擠，連續呈現紅燈警示，大溪老街更是連5天紅燈人潮壅塞。

市府觀旅局長周柏吟表示，為便利民眾春節出遊，該局提供16支高解析即時影像影像及25處熱門景區舒適度燈號，讓民眾提前了解景點現況人潮，避免壅塞，前者影像覽超過24萬5000人次瀏覽、後者燈號瀏覽約7000人次，市警局亦參考景區燈號交通管制，統計熱門的大溪老城區遊客數較去年增加近1萬8000人次，市警局110接到大溪塞車報案數，較去年同期減少34%，龍潭較去年同期下降4成，提供遊客舒適走春旅遊。

根據觀旅局25處熱門景區大數據統計，今年春節遊客數連續第2年突破100萬人，遊客總人數破160萬人，平均每日突破23萬人，比去年同期平均每天增加1萬人，包括角板山、大溪老街、青埔都會商城休憩區、永安漁港、龍潭大池、虎頭山風景區，都呈現走春人潮擁擠提醒。