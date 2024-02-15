苗栗慈雲宮連三天慶元宵 攻炮城試手氣拚金幣、電視機

苗栗縣後龍鎮慈雲宮每年慶元宵「攻炮城」活動，已有百年歷史，下周五起，將在元宵節前後連三天舉辦；後龍鎮公所表示，今年廟方準備有大型龍年造型提燈、猜燈謎活動，以及攻炮城搶媽祖婆金幣與電視機等獎品，歡迎大家一起來慶元宵拚手氣。

源自於清朝時期的「慈雲宮攻炮城」習俗，相傳早年後龍地區瘟疫肆虐，但偏鄉醫療不發達，所以居民祈求媽祖庇佑。在媽祖指示下，鄉親在廟前架設炮城，透過擲炮驅趕瘟神，後來疫情不再蔓延，演變至今，成為當地元宵節特色活動。

慈雲宮攻炮城活動，曾一度停擺，因其中器物製作與民俗工藝有其特殊性，搭配當地歲時節慶元宵節，也登錄為苗栗縣無形文化資產。

慈雲宮管委員會人員說，今年元宵「攻炮城」活動，首日的元宵晚會將發放DIY小提燈，並邀請社區團體表演及猜燈謎等，第二天、第三天重頭戲攻炮城將登場，屆時準備媽祖婆金幣與電視機等家電獎品，讓參與民眾試手氣拚大獎。