提供超優空間租金及客製化培訓 桃青創基地釋出進駐申請

桃園青年事務局轄管青創指揮部、安東青創基地及新明青創基地等3處青創基地，2024年第1期進駐團隊進駐申請，自即日起至3月5日止受理報名，開放13組獨立辦公室及19組共同工作空間，提供超優惠空間租金及業界專家客製化培訓輔導，陪伴青年穩健創業。

3處青創基地依不同主題招募，位於桃園市政府青年事務局3樓的「青創指揮部」，招募團隊不限產業主題的青創團隊，只要產品及服務具備創新性，皆可提出申請；鄰近桃園火車站的「安東青創基地」，以XR、元宇宙、教育科技及數位影音內容應用為主題；而位於中壢新明市場大樓4、5樓的「新明青創基地」，則以發展物聯網、AI人工智慧、智慧機器人及5G應用相關產業領域為主題。

青年局表示，欲參加招募需備齊招募申請資料、審查簡報及類別資格佐證等應備文件，青創團隊通過招募審查後得進駐基地6個月，於期滿前參與續約考核通過者，得再進駐6個月；每次續約申請以1次為限，至多得於基地進駐3年。

過去桃園市政府青年事務局輔導許多青年創業團隊，如進駐團隊「水力凈綠能科技股份有限公司」，以空調減碳節能數位方案獲得2023第11屆資訊應用服務創新創業新秀選拔金牌；進駐團隊「艾里空股份有限公司」，以微毫米波應用裝置獲得2023桃園青創力學生創業競賽金獎。