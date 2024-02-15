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春節後開工！桃園市課後托育延長照顧服務 1小調降為35元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府教育局今年要提高偏遠學校科普課程經費補助，圖為過去成果發表活動。圖／桃園市政府教育局提供
桃園市政府教育局今年要提高偏遠學校科普課程經費補助，圖為過去成果發表活動。圖／桃園市政府教育局提供

桃園市教育局今天表示，為支持家長的育兒需求，113年度寒假起，公立幼兒園原先的課後托育（延長照顧服務）收費已經由原本的1小時50元，調降為35元，減輕更多家庭的負擔。另外，寒、暑假期間的延長照顧服務更名為「加托服務」，月托者最高繳費上限為2000元，讓家長的選舉更彈性，在育兒之外也能兼顧工作與生活。

教育局說明，寒假過後新學期非山非市的偏遠學校會繼續推動課後科普計畫，透過實體、線上或混成方式辦理，鼓勵學校與大學教授、相關科系學生、校內外專長教師合作，為學生提供豐富多元的學習選擇。

去年暑假過後的第1學期已有28校參與課後科普計畫，寒假過後第2學期擴大實施，計畫補助提高至281萬8000元，可以提供55所非山非市的偏遠學校參與，使更多學生受益，藉由課後科普課程培養學生對科學知識的喜好，及養成實作探究的科學精神。

教育局持續於各級學校建置優質的智慧教室，目前全市累計建置9174間，智慧教室普及率達8成，國中小一般教室布建率9成，今年已編列3500萬元預算，預計建置425間智慧教室。

寒假 教室 教育局

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