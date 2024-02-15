快訊

日圓兌台幣盤中匯價0.2121再破30年新低 專家建議已是理想買點

年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

手機撿便宜該買Galaxy S23還是Zenfone 10？內行人拿數據「買這支」掀戰

牛欄河親水公園新設公廁 啟用前卻發現燈泡被偷光

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
牛欄河東岸新設公廁已在春節期間啟用，不過卻出現燈泡被偷光插曲。圖／關西鎮公所提供
牛欄河東岸新設公廁已在春節期間啟用，不過卻出現燈泡被偷光插曲。圖／關西鎮公所提供

新竹縣關西鎮牛欄河親水公園是地方知名景點，更是不少民眾過年期間賞花去處，鎮公所年前在牛欄河東岸新設公廁供民眾方便，卻意外在驗收時發現燈泡全被偷光，公所無奈只得緊急重新安裝，呼籲民眾共同維護公共財產。

鎮長陳光彩表示，牛欄河東岸公廁是公所歷經一年多努力，才終於在牛欄河東岸興建永久性的公廁設施，希望讓鄉親往後前來散步時，能夠有地方方便，不用擔心找不到廁所，沒想到卻於正式開放前，遭宵小之徒竊取公廁照明燈泡，連公所人員都不解，到底為何要偷燈泡。

陳光彩指出，雖然損失金額並不大，但造成公廁驗收延誤，雖緊急重新安裝，在過年期間順利向民眾開放，不過公所對於竊賊的行為絕不寬貸，已委請警方調閱監視器，追查可疑人士身分。

牛欄河親水公園是關西知名景點，不僅曾在國片電影「我的少女時代」中出現而聲名大噪，橫跨牛欄河上方的東安古橋，更與牛欄河兩岸的櫻花互相襯托，成為不少民眾春季賞花好去處，不過過去常有民眾反映周邊完全找不到公廁，只能多走幾步路到附近商家借廁所。

為了提供遊客方便，鎮公所先於西岸設有臨時流動廁所，不過民眾反應不佳，為解決日益增加的遊客數量所帶來的需求；因此去年才規畫在牛欄河東岸新設永久性公廁，不僅如廁空間更大，環境也更整潔，希望未來民眾到親水公園散步，可以放心放慢腳步欣賞美景，不用再擔心找不到地方方便。

公廁 廁所 景點

延伸閱讀

苗栗特色館停車場公廁優化完成 增設免治馬桶等設施

微風運河公廁放鞭炮屎尿噴飛 馬桶被炸破洞 警追6屁孩

義大利13歲女遭7男拖入公廁性侵 男友被迫觀看絕望尖叫

耗資千萬元 苗縣龍鳳漁港新建觀光公廁啟用

相關新聞

桃園這個公園櫻花林盛開美景 遊客賞櫻拍照打卡偽出國

桃園市中壢區莒光公園栽種200多棵櫻花樹，每年春暖2、3月櫻花盛開很是美麗，有「櫻花公園」美稱，春節來，櫻花盛開近5成，...

牛欄河親水公園新設公廁 啟用前卻發現燈泡被偷光

新竹縣關西鎮牛欄河親水公園是地方知名景點，更是不少民眾過年期間賞花去處，鎮公所年前在牛欄河東岸新設公廁供民眾方便，卻意外...

影／AI園區將湧4千工程師 楊文科開工籲中央立法防深偽資訊

春節連假結束，新竹縣長楊文科與新竹縣議會議長張鎮榮今天上午舉行新春團拜。楊文科致詞指出，AI在世界蓬勃發展，其中在AI智...

苗栗特色館停車場公廁優化完成 增設免治馬桶等設施

苗栗縣文化觀光局基於友善服務理念，在完成三義木雕館公廁優化後，位於公館鄉的苗栗特色館停車場公廁也接著完成優化，今年春節期...

竹市三大賞櫻景點兩周後綻放 清大櫻花已爆發

春雨過後氣溫回暖，櫻花爭相綻放，國立清華大學台積館前的百株櫻花林已經爆發，粉紅一片美不勝收；新竹市也有

櫻花開了！新竹公園櫻花粉嫩綻放 吸引遊客散步賞櫻

新竹市知名賞櫻勝地「新竹公園」櫻花近日陸續綻放，今天大年初六雖是開工日，不少人都已開工上班，但好天氣仍吸引不少還在放假的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。