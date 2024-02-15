牛欄河親水公園新設公廁 啟用前卻發現燈泡被偷光

新竹縣關西鎮牛欄河親水公園是地方知名景點，更是不少民眾過年期間賞花去處，鎮公所年前在牛欄河東岸新設公廁供民眾方便，卻意外在驗收時發現燈泡全被偷光，公所無奈只得緊急重新安裝，呼籲民眾共同維護公共財產。

鎮長陳光彩表示，牛欄河東岸公廁是公所歷經一年多努力，才終於在牛欄河東岸興建永久性的公廁設施，希望讓鄉親往後前來散步時，能夠有地方方便，不用擔心找不到廁所，沒想到卻於正式開放前，遭宵小之徒竊取公廁照明燈泡，連公所人員都不解，到底為何要偷燈泡。

陳光彩指出，雖然損失金額並不大，但造成公廁驗收延誤，雖緊急重新安裝，在過年期間順利向民眾開放，不過公所對於竊賊的行為絕不寬貸，已委請警方調閱監視器，追查可疑人士身分。

牛欄河親水公園是關西知名景點，不僅曾在國片電影「我的少女時代」中出現而聲名大噪，橫跨牛欄河上方的東安古橋，更與牛欄河兩岸的櫻花互相襯托，成為不少民眾春季賞花好去處，不過過去常有民眾反映周邊完全找不到公廁，只能多走幾步路到附近商家借廁所。

為了提供遊客方便，鎮公所先於西岸設有臨時流動廁所，不過民眾反應不佳，為解決日益增加的遊客數量所帶來的需求；因此去年才規畫在牛欄河東岸新設永久性公廁，不僅如廁空間更大，環境也更整潔，希望未來民眾到親水公園散步，可以放心放慢腳步欣賞美景，不用再擔心找不到地方方便。