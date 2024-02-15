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影／AI園區將湧4千工程師 楊文科開工籲中央立法防深偽資訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
楊文科指出，AI園區緯創資通年底正式營運，將有1千個研發工程師進駐，聯發科也將增加3千人力，不過AI也帶來許多深偽訊息的隱憂，需要立法防範，否則將來在軍事、犯罪難以抵擋。記者黃羿馨／攝影
楊文科指出，AI園區緯創資通年底正式營運，將有1千個研發工程師進駐，聯發科也將增加3千人力，不過AI也帶來許多深偽訊息的隱憂，需要立法防範，否則將來在軍事、犯罪難以抵擋。記者黃羿馨／攝影

春節連假結束，新竹縣長楊文科與新竹縣議會議長張鎮榮今天上午舉行新春團拜。楊文科致詞指出，AI在世界蓬勃發展，其中在AI智慧園區的緯創資通不久就要上梁，預計年終正式營運。繼聯發科高鐵辦公大樓動工後，高鐵後站的宏匯集團，也開始準備動工，不過AI也帶來許多深偽訊息的隱憂，需要立法防範，否則將來在軍事、犯罪難以抵擋。

楊文科指出，AI園區緯創資通年底正式營運，將有1千個研發工程師進駐，聯發科也將增加3千人力，科技發展帶動大量的青年到新竹縣，也因產業發展，所有計畫都要滾動式調整，他也要特別拜託新竹縣的2位立委，在國會幫忙推動延宕已久的台灣知識經濟旗艦園區及竹科3期，「竹北生活空間需要擴大，這若再過不去是笑話一樁」。

楊文科也說，AI在世界蓬勃發展，美國政府也準備投入110億美金在半導體研發，並投入50億美金設立半導體科技中心，但台灣的台積電1年就投入7000億台幣，相當於220億美元，可見台積電研發動能有多強。

楊文科也指出，像最近輝達股價狂飆，可以看出AI未來息息相關，但生成式的AI如ChatGPT ，有著深偽的隱憂，像天后泰勒絲AI造假裸照在網路瘋驚動白宮，連拜登競選民主黨的初選也可用偽造訊息叫大家不要去投票，因此對於人工智慧法令的制定，需要立委們在立法院裡防範，否則將來在軍事上、犯罪如何抵擋？

楊文科也提到，新竹縣財力方面，去年稅收預算從130億元成長到133億，成長101%，長、短期債務穩定維持在60至70億，感謝財政處、稅務局、地政處通力合作，把房屋稅、地價稅合理調整。

楊文科也感謝縣議會的支持，過去一年各項政策順利推動，去年稅收實徵數有達到年度預算目標，財務也非常穩定，另外，縣府人力增加154位，去年並調高職務列等，盼留住人才，今年還計畫請內政部修改地方行政機關組織準則，提高員額上限，讓人力補齊，減輕負擔。

張鎮榮表示，感謝議會主管、員工在工作崗位上盡忠職守、齊心齊力，各項業務順利達成，讓議員得以專心監督縣政工作、反映民意，落實地方自治，實施民主憲政的基本工作，未來他與全體議員也未繼續做好縣政監督、傾聽民意，為百姓謀福利，讓鄉親安居樂業，讓新竹縣成為樂齡移居、科技新都會，這是大家共同的目標。

新竹縣政府及新竹縣議會今天舉辦新春團拜，現場發放開工紅包振奮士氣。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府及新竹縣議會今天舉辦新春團拜，現場發放開工紅包振奮士氣。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府及新竹縣議會今天舉辦新春團拜，縣長楊文科、副縣長陳見賢、秘書長李安妤及立委徐欣瑩、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及議員等人皆出席。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府及新竹縣議會今天舉辦新春團拜，縣長楊文科、副縣長陳見賢、秘書長李安妤及立委徐欣瑩、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及議員等人皆出席。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府及新竹縣議會今天舉辦新春團拜，大家互道恭喜。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府及新竹縣議會今天舉辦新春團拜，大家互道恭喜。記者黃羿馨／攝影

人力 新竹 楊文科

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