快訊

真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

陸平台同商品價差3倍 大數據把蘋果用戶當肥羊

「做壞事沒找我？」晚安小雞案另1直播主撇知情 四叉貓指登場人物累計5人

苗栗草莓溫泉季 春節連假湧入逾15萬車次

中央社／ 苗栗縣15日電
春節連假7天，正逢苗栗草莓溫泉季節，苗栗縣警察局統計，逾15萬車次湧入大湖。 圖／canva
春節連假7天，正逢苗栗草莓溫泉季節，苗栗縣警察局統計，逾15萬車次湧入大湖。 圖／canva

春節連假7天，正逢苗栗草莓溫泉季節，苗栗縣警察局統計，逾15萬車次湧入大湖，其中以大年初三約2萬5525車次、7萬6575人次最多，比去年略增，顯示苗栗觀光熱潮持續不墜。

苗栗縣警察局統計，113年春節連假7天湧入大湖草莓及泰安溫泉季車流數據，以大年初三湧入2萬5525車次、7萬6575人次最多，與去年同日2萬4882車次、7萬4646人次相較，增加643車次、1929人次，包括台72線、台3線、台6線、鄉道苗62線及苗62-2線等周邊道路均湧現大量車潮，觀光地區停車場幾乎接近客滿。

苗栗縣警察局交通隊今天表示，連假7天，每日湧入車流約2萬2000至2萬5000車次區間，與去年不相上下，顯見大湖草莓吸引力未減，再加上氣溫低，吸引更多旅客前來享受泡溫泉，國道1號頭屋、銅鑼交流道及台72線銅鑼至獅潭路段車流源源不絕，平均車速約50至55公里。

苗栗縣長鍾東錦指出，目前正值草莓和柑橘產季，歡迎遊客體驗採果樂趣外，縣府也積極推動「明德水庫自行車道新建計畫」與「明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫」，將打造橫跨海陸空域的遊憩區，帶動明德水庫觀光產業發展，建立客庄國際觀光品牌。

溫泉季 草莓

延伸閱讀

影／賴清德拱天宮參香 鍾東錦：苗栗需要中央關愛的眼神

2家7車長占免費停車場 大湖鄉長：一定會朝車收費規畫

感謝辛勞 苗縣長鍾東錦發放福袋、祝各局處人員新年快樂

「金龍迎春」龍年新春福袋 鍾東錦初一、初二廟宇發送

相關新聞

桃園這個公園櫻花林盛開美景 遊客賞櫻拍照打卡偽出國

桃園市中壢區莒光公園栽種200多棵櫻花樹，每年春暖2、3月櫻花盛開很是美麗，有「櫻花公園」美稱，春節來，櫻花盛開近5成，...

苗栗草莓溫泉季 春節連假湧入逾15萬車次

春節連假7天，正逢苗栗草莓溫泉季節，苗栗縣警察局統計，逾15萬車次湧入大湖，其中以大年初三約2萬5525車次、7萬657...

3月1日苗栗縣府重大人事變動 鍾東錦這樣說…

苗栗縣長鍾東錦上任1年多，今年3月1日將有首次重大人事變動，涉及縣府衛生局等幾個局處長，鍾今天透露相關人選「老實說我還在...

開一次會要2萬張紙 桃園水務局開發雲端系統推無紙化

桃園市政府水務局提倡節能減碳，去年10月推動公共建設審查流程無紙化，花費150萬元開發雲端審查系統，至今已運用在10餘件...

春節連假近尾聲、桃園燈會接力 搭大眾運輸抽金手環

春節即將結束，桃園元宵燈會下周三（21日）接力登場。桃園市政府今年安排「南昌森林公園」與「虎頭山創新園區」雙展區，為鼓勵...

造福長者 竹市全口活動假牙補助申請開始

新竹市65歲以上長者比例佔全市人口13.5％，竹市府持續推動「長者全口活動假牙補助」，今指出，113年度補助已開跑，對象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。