造福長者 竹市全口活動假牙補助申請開始

新竹市65歲以上長者比例佔全市人口13.5％，竹市府持續推動「長者全口活動假牙補助」，今指出，113年度補助已開跑，對象為2023年1月1日前設籍於竹市65歲以上長者（符合竹市安老津貼給付的資產及居住條件）及55歲以上原住民（符合國民年金條件），上下顎自然齒在6顆以下，每位補助最高可達6萬元，今年有41家合約高齡友善固齒整合照護診所可提供服務，希望透過補助讓長者有一口好牙。

市府指出，自去年放寬補助對象以來，長者申請踴躍，2023年共364名長者進行假牙申請，已有282位完成活動假牙裝置。竹市自2015年起推動高齡友善固齒整合照護計畫，推動長者全口活動假牙補助，從裝戴假牙、提供1年內品質保固及免費調整與修改的照護，目前已有3200名長者受惠，感謝新竹市牙醫師公會相挺，不間斷協助高齡友善固齒整合照護計畫，投入牙醫師人力。

年完成全口假牙裝置的呂姓婦人說，自己因為牙幾乎都掉光，不光是吃東西特別困難，連出門和鄰居聊天都不好意思，只好一直戴著口罩，後來看到政府補助宣傳，經過一段時間深思熟慮，決定至衛生局申請，經南門綜合醫院牙科仔細檢查評估及牙醫師和護理師細心照料下有了一副全口活動假牙，自從配戴活動假牙後，面對眾人也較有自信，不必受食物種類束縳，對於70多歲的她而言，這是最好的福利補助。

衛生局表示，設籍竹市65歲以上長者或55歲以上原住民，只要「符合上顎及下顎自然齒共6顆以下，且已領有竹市安老津貼給付的資產及居住條件者，均可持身分證件、印章、最新戶籍資料至衛生局辦理申請」。

衛生局說明，為促進長者的健康，市府亦持續提供65歲以上之長者暨55歲以上原住民免費口腔篩檢，民眾可攜帶身分證至轄區衛生所或至衛生局領取口腔篩檢券，並攜帶健保卡至竹市41家「高齡友善固齒整合照護診所」（名單可至衛生局網站查詢:https://reurl.cc/n7V3Od）免付掛號費及部分負擔做口腔檢查。