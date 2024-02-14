南庄熱門秘境景點「苦花潭」 參山處完成步道改善工程

苗栗縣南庄鄉鹿場部落的苦花潭近年成為秘境網美景點，但通行的產業道路高度落差大，行走不易，深潭曾也曾發生數起跳水意外，救援困難，參山國家風景區管理處在春節前完成步道設施改善工程，希望提供遊客安全友善的休憩空間及解說設備，提升整體遊憩品質。

參山管理處長曹忠猷指出，苦花潭距鹿場部落約1公里，潭水源頭為風美溪，是藏在山谷裡的瀑布絕景，周遭林鬱蔥蔥，是非常療癒的自然秘境，清澈的深潭更是近年夏季野溪戲水的熱門景點。

參山處指出，為提升遊客旅遊安全品質，參山處依現場地形整地，調整後新增砌石步道及鋼構橋，步道下邊坡處增設安全繩索，並在適當地點提供休憩平台與解說設施，很適合新春期間親子一起來走走，順道遊玩神仙谷、南庄老街。