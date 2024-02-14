解決公園違停 竹縣修正自治條例待通過 未來可直接開罰

新竹縣的特色公園吸引許多親子前來遊玩，公園內的違規停車也日益增加，然而以往受限於得先找到車主勸導，才能再開罰，程序曠日費時。為此，新竹縣府近期通過修正公園管理自治條例，除了賦予警方有稽查權之外，還可直接開罰，下個月修正案將送議會審議，通過後就執行，將有效解決新竹縣公園內違停亂象。

「公園內有違停車輛！」不少民眾在公園內看見機車違停，不僅有礙觀瞻，甚至影響行人與輪椅族朋友出入通行，第一時間就打電話到派出所報案，警方到場後，發現違規停車的範圍屬於公園內，並非道路交通管理條例的範圍，往往愛莫能助。

根據縣府統計，公園的違規樣態以違規停車占大多數，依據程序，得先勸導才能裁罰，但常常因為車主不在現場，無法制止或勸阻，得先向監理單位調閱車籍資料，再發文勸導，曠日費時，違規的車主也不怕。

新竹縣府產業發展處長陳偉志表示，這次新竹縣公園自治條例修正重點主要在第7條與第12條，修正案已在縣務會議中通過，預計下個月送議會臨時會審議，通過後將公布實施。

陳偉志解釋，為了增加公園違規的稽查時段與次數，減少違規情形發生，這次授權警方有稽查權，警方若在公園範圍內，看見違規停車等違規行為，員警到場拍照、填製稽查單後轉送產發處，產發處可直接製單開罰，每次500元到5000元不等，可以按次連罰。

此外，現行的自治條例明訂為若經制止或勸阻仍有不從者，才會裁罰，縣府發現此舉欠缺遏止效果，因此將取消勸導程序，修正為可逕行開罰。