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絕美聖稜線！苗栗頭份市平地「這裡」望見白雪皚皚
雪霸國家公園聖稜線春節期間白雪皚皚，大年初二以後放晴，苗栗縣頭份市都可以遠眺雪景，地方攝影工作者林桔春分享最佳拍攝點在頭份市後花園，平地望見絕美的雪景令人讚嘆。
雪霸國家公園雪山於年前寒流來襲降雪，至今仍有積雪，雪山圈谷目前厚度近1公尺，雪山、大霸尖山間聖稜線一片銀色美景，苗栗縣頭份市、後龍鎮、通霄鎮等平地，初二以後都可以望見雪景露頭，其中，林桔春在網路分享山頭覆蓋白雪照片，網友驚艷湧入按讚。
林桔春於大年初二2月11日下午4點左右，在頭份市後花園楓林吊橋往觀景台中間的步道，使用24mm至3000mm的鏡頭拍攝聖稜線，及雪山主峰、北稜角雪景，林桔春說，先前2018、2022年都有拍過一次，這是拍雪山雪景絕佳的角度之一，2月11日現場拍攝時，還有宜蘭、台北的遊客，直讚苗栗人好幸福，不用爬高山，就可以欣賞聖稜線雪景。
雪霸國家公園管理處長林文和指出，園區3000公尺以上高山普遍積雪深，太陽出來融化後結冰，步道相當滑溜，山友要特別注意，369山莊等山屋水桶結冰無法供水，提醒山友自己背水或是去黑森林取水。
雪霸處指出，聖稜線連結雪山山脈雪山主峰與大霸尖山的稜脈，長達10餘公里，海拔高度都在3100公尺以上，1928年（日本昭和3年）當時的台灣山岳會總幹事沼井鐵太郎攀登大霸尖山後不禁讚嘆「…這神聖的稜線啊，誰能真正地完成這大霸 尖山至雪山的縱走，戴上勝利的榮冠，述說首次完成縱走的真與美！…」，聖稜線因此流傳。
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