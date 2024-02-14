春節連假後 新竹縣四大傳統節慶2月登場這邊看

春節連續假期進入尾聲，新竹縣新埔花燈迎天穿即將登場，還有北埔油笐火、寶山打中午、湖口行春宴等活動，新竹縣四大傳統節慶歡迎民眾前來遊玩。

新埔花燈迎天穿記者會2月17日登場，正式活動預計於2月24日舉辦，現場有花燈動靜態展示，千人踩街的熱鬧場景，呈現傳統活動與創新。新埔鎮長陳英樓指出，公所在2月8日至29日，在鎮公所附近的文教用地、市場用地展區，展出稻草藝術裝置展覽。

湖口鄉的行春宴是全國客庄重要節慶之一，將於今年2月17日登場，活動在湖口三元宮等地舉行，遶境範圍將涵蓋北湖口5村6庄。湖口鄉長吳淑君表示，行春宴為湖口鄉特殊傳統習俗，神明遶境的中午，輪值庄頭的爐主及家戶感念陣頭的辛勞奉獻，提供遊庄行伍飲食，並邀鄉民及朋友共同享用，舊稱為「食福」，也是「行春宴」的由來。

寶山鄉具有全國保存最完整並具有180年歷史的「打中午文化季」，將於2月24、25日舉辦系列活動，寶山鄉長邱振瑋表示，今年度「打中午文化季」主要分為兩天，24日上午9點率先登場的是新豐宮生活圈廣場中舉辦的神明遶境祈福、千人挑擔食福、闖關遊戲等，現場還有豐富有趣的兒童遊憩設施。25日的元宵嘉年華將在寶山國中舉行，「客家歌謠大賽」歡迎愛好報名參賽，即日起已開放網路報名。

新竹縣北埔鄉每年農曆正月十五都會舉行油笐（ㄍㄤ）火活動，今年活動將在2月24、25日舉行，24日安排「遶山花」輕旅行體驗，廟前廣場安排有油笐火手作體驗活動，晚間擎火夜遊秀巒山，點亮北埔小鎮。25日的活動在鄧南光影像紀念館舉辦米食市集搭配悠閒的草地音樂會更可飽食在地各式各樣精采的米食料理。