30年廢棄違建拆了 YouBike 2.0三月進駐桃園區三民中正路口

桃園市桃園區三民、中正路口原有超過30年的鐵皮違建，長期阻礙人車視野，颱風吹落屋頂也造成安全疑慮，桃園市政府去年10月強制拆除後重新鑑界，將公有土地部分整平綠美化供行人使用，YouBike 2.0也將在3月進駐，方便民眾借還租用。

該違建面積達290.2平方公尺，30年來都未受正視，鐵皮屋荒廢生鏽又被人塗鴉，去年小犬颱風更把屋頂吹落，不但影響市容，也有公共安全疑慮，桃園市政府經提升違建分類及勒令限期改善無效，決心拆除，去年10月會同警方強制執行。

桃園市都市發展局表示，該違建土地經過鑑界，共有土地部分重新鋪設並增加綠化，提供三民路往市府、中正路往車站方向車輛更好視野，也提供過馬路民眾更寬敞的停等空間，預計3月設置YouBike 2.0站，方便周邊學校、居民通勤通學使用。