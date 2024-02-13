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30年廢棄違建拆了 YouBike 2.0三月進駐桃園區三民中正路口
桃園市桃園區三民、中正路口原有超過30年的鐵皮違建，長期阻礙人車視野，颱風吹落屋頂也造成安全疑慮，桃園市政府去年10月強制拆除後重新鑑界，將公有土地部分整平綠美化供行人使用，YouBike 2.0也將在3月進駐，方便民眾借還租用。
該違建面積達290.2平方公尺，30年來都未受正視，鐵皮屋荒廢生鏽又被人塗鴉，去年小犬颱風更把屋頂吹落，不但影響市容，也有公共安全疑慮，桃園市政府經提升違建分類及勒令限期改善無效，決心拆除，去年10月會同警方強制執行。
桃園市都市發展局表示，該違建土地經過鑑界，共有土地部分重新鋪設並增加綠化，提供三民路往市府、中正路往車站方向車輛更好視野，也提供過馬路民眾更寬敞的停等空間，預計3月設置YouBike 2.0站，方便周邊學校、居民通勤通學使用。
都發局表示，都發局自去年6月起透過「未來城市空間發展會報」盤點桃園的城市議題，針對舊市區陸續提出改造的階段工作，包括景福宮歷史街區、桃園及中壢火車站前空間改善計畫的前期規劃等等，盼藉由此轉角實質改造，做為舊城活化的開端。
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