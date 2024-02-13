竹市OHCA病患救活率46.31% 康復出院率11.07%再創新高
新竹市消防局統計，去年轄內緊急救護案件2萬2250件，送醫人數約1萬8000人，而OHCA（到院前心肺功能停止）案件救活率46.31%，全國第一；康復出院率11.07%也高於全國平均值的6.61%，成果亮眼。
市長高虹安指出，市府非常重視消防救護工作，每年皆編列經費遴派4至6名消防員參加為期近一年的高級救護技術員訓練，去年即結訓6名消防員，今年也將再增加6名，高級救護技術員總數今年將成長至47人，2年來成長率達25%，為歷年最高，更佔外勤救護員總數的21%。
高虹安說，她深知急救設備對緊急救護工作的重要性，在2021年擔任立委任內即曾代表消防發展基金會捐贈竹市消防局2部自動心肺復甦機（LUCAS），上任後為提供市民更好的救護品質及服務，消防局各分隊救護車上皆全面配備自動心肺復甦機、心臟電擊去顫器（AED）、電動骨針等急救設備，更配有12導程心電圖機，可即時判別胸悶病患是否為心肌梗塞，再加上「影像式喉頭鏡」等先進設備，都能讓市民在最完善的救護資源下，生命受到保護。
消防局長李世恭表示，在消防局所有救護員、急救責任醫院及全體醫療指導醫師的指導與努力下，緊急救護救活率從2011年的18.57%提升至2023年46.31%；完全康復率則從2011年0.4%提升至2023年的11.07%，更近乎全國平均康復率6.61%的2倍，皆位居全國縣市之冠，更超越六都。
李世恭說，緊急救護工作中有「生命之鍊」6個環節，從「儘早打119求救」、「儘早施做CPR」、「儘早給予去顫電擊」、「儘早高級心臟救命術」、「醫院端心臟停止後照護」到「康復後復原」，環節之間的時間越短，病患存活率越高。
因此，消防局119派遣員自受理報案即開始執行DA-CPR（線上CPR指導），透過報案內容評估患者意識及呼吸是否異常，進而電話指導施救者給予病人CPR按壓，如在公共場所更指導取用心臟去顫電擊器（AED），來為病患評估是否需要電擊，在民眾等候救護車到場前，把整個醫療急救啟動的時間往前，讓生命之鍊前三環緊密相扣，爭取黃金救命時間，這也是竹市消防局長久以來努力的目標，期望為維護市民的生命安全提供更多的能量。
消防局表示，如119派遣員受理報案時評估為特殊、危急或OHCA個案，第一時間即通報分隊出動第三位救護員隨車出勤，並以EMT-P（高級救護技術員）為優先，能及早給予病患施行高級心臟救命術，提升現場急救處置量能。每年定期召開的醫療指導醫師會議，更能加強消防局在到院前的緊急救護作為與到院後各責任醫院醫療處置間的緊密配合，讓病患獲得最好的服務。
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