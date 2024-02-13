竹市OHCA病患救活率46.31% 康復出院率11.07%再創新高

新竹市消防局統計，去年轄內緊急救護案件2萬2250件，送醫人數約1萬8000人，而OHCA（到院前心肺功能停止）案件救活率46.31%，全國第一；康復出院率11.07%也高於全國平均值的6.61%，成果亮眼。

市長高虹安指出，市府非常重視消防救護工作，每年皆編列經費遴派4至6名消防員參加為期近一年的高級救護技術員訓練，去年即結訓6名消防員，今年也將再增加6名，高級救護技術員總數今年將成長至47人，2年來成長率達25%，為歷年最高，更佔外勤救護員總數的21%。

高虹安說，她深知急救設備對緊急救護工作的重要性，在2021年擔任立委任內即曾代表消防發展基金會捐贈竹市消防局2部自動心肺復甦機（LUCAS），上任後為提供市民更好的救護品質及服務，消防局各分隊救護車上皆全面配備自動心肺復甦機、心臟電擊去顫器（AED）、電動骨針等急救設備，更配有12導程心電圖機，可即時判別胸悶病患是否為心肌梗塞，再加上「影像式喉頭鏡」等先進設備，都能讓市民在最完善的救護資源下，生命受到保護。

消防局長李世恭表示，在消防局所有救護員、急救責任醫院及全體醫療指導醫師的指導與努力下，緊急救護救活率從2011年的18.57%提升至2023年46.31%；完全康復率則從2011年0.4%提升至2023年的11.07%，更近乎全國平均康復率6.61%的2倍，皆位居全國縣市之冠，更超越六都。

李世恭說，緊急救護工作中有「生命之鍊」6個環節，從「儘早打119求救」、「儘早施做CPR」、「儘早給予去顫電擊」、「儘早高級心臟救命術」、「醫院端心臟停止後照護」到「康復後復原」，環節之間的時間越短，病患存活率越高。

因此，消防局119派遣員自受理報案即開始執行DA-CPR（線上CPR指導），透過報案內容評估患者意識及呼吸是否異常，進而電話指導施救者給予病人CPR按壓，如在公共場所更指導取用心臟去顫電擊器（AED），來為病患評估是否需要電擊，在民眾等候救護車到場前，把整個醫療急救啟動的時間往前，讓生命之鍊前三環緊密相扣，爭取黃金救命時間，這也是竹市消防局長久以來努力的目標，期望為維護市民的生命安全提供更多的能量。