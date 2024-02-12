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初三跟吳鳳來品嘗茶香橘香 竹縣府邀民眾農遊絕美客庄
春節期間新竹縣政府邀請知名藝人吳鳳拍攝農遊軸帶系列宣傳影片，帶領民眾深度旅遊，今天推薦全國鄉親前往「茶園橘鄉農遊軸帶」、「黃金客庄農遊軸帶」及「綠色海岸農遊軸帶」，品嘗茶香、橘香，DIY創意柿染、客家麻糬及造紙，欣賞絕美客庄風華及濱海田園風光。
「茶園橘鄉農遊軸帶」第一站來到歷史建築的峨眉鄉富興茶業文化館，感受濃濃茶香及茶業歷史，同時也推薦同在峨眉鄉的「橘子會吃醋」農場，體驗採收柑橘與各式柑橘製品，而赤柯山油茶工坊的苦茶油，好品質同樣不容錯過。接下來再到寶山鄉新城風糖休閒園區，體驗砍甘蔗、榨汁，再品嘗在地黑糖製成的爆漿包，寶山鄉也有知名的「橄欖先生」，能夠DIY蜜漬橄欖。
「黃金客庄農遊軸帶」首先推薦芎林鄉紙寮窩造紙工坊，體驗製作傳統桂竹手抄紙及絹印，接著到關西鎮農會仙草加工廠，認識如何製作新鮮美味的仙草，還能到東安古橋欣賞明媚風光。不能錯過的還有新埔鎮金漢柿餅教育農園，還能體驗創意柿染DIY。最後來到陳家休閒農場，體驗DIY客家麻糬及擂茶，關西鎮羅屋書院、台紅茶業文化館同樣值得一遊，進入黃金時光的客庄回憶。
最後「綠色海岸農遊軸帶」以濱海遊憩、紅樹林生態、紅毛港史蹟為主，沿新豐鄉往竹北市的海岸線，騎自行車一飽紅樹林步道的翠綠林蔭以及無敵海景後，到東海萊姆園體驗採果與手作萊姆醋，再往水月休閒藍鯨魚寮體驗「無鈎釣魚」，並品嘗最新鮮的石斑魚及烏魚子，接著轉往富美土雞產銷班大啖優質土雞，最後一站到湖口鄉好客文創園區、湖口老街感受客家風情。
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