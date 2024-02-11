快訊

台北市今晨連2起機車火災 警現場逮到他竟是縱火通緝犯

2024甲辰年非金龍而是「致災青龍」 命理師曝5大考驗：將紛亂多災

中職／啦啦隊孟潔穿超短旗袍拍賀歲照裙下走光 害羞熊來救援

原民藝術家柳哲光打造竹城 結合光影美感

中央社／ 新竹縣11日電

花蓮縣原住民藝術家柳哲光利用竹子等素材打造光藝作品「竹城」，展現原民建築美感，春節期間展於竹縣東興圳；他說，透過結合光線映照，「竹城」在夜晚也呈現光影藝術美感。

39歲柳哲光來自花蓮縣豐濱鄉貓公部落的阿美族，他的創作領域多元，包含裝置藝術、漂流木工藝品，他喜歡走訪大自然，從自然的環境中找素材打造藝術作品，以呈現對自然環境的熱愛。

柳哲光表示，這次他受邀到新竹縣東興圳光藝節展出作品，他以竹子為主要素材打造「竹城」，此作品受原住民建築啟發，這些建築多以堆疊方式展現穩固，他也運用有秩序的竹編堆疊，呈現出原住民建築的概念。

他說，「竹城」製作時間約有9天，需將竹子經過燒製與切竹等處理，再將竹子折彎到所需角度才完成，這次將「竹城」放置綠地中，盼營造沙漠中的綠洲意涵，象徵民眾可放下繁瑣事務，走進「竹城」感受心靈的寧靜。

柳哲光說，他持續關注環境議題，也用海洋廢棄物打造各類藝術作品，包含漂流的塑料瓶、海洋中的塑料碎片、漂流木等物品，希望讓民眾了解若不積極保護大自然，美好的環境將不復存在，只剩下無處安置的垃圾。

新竹縣東興圳光藝節展出，除有柳哲光的「竹城」外，還有義大利雕刻家打造的「東方美人」、西班牙雕塑藝術家設計「生命的呼吸」等，即日起展至2月25日，現場還有裝置藝術螢火蟲等作品，邀請民眾來走春。

原住民 建築 藝術作品

延伸閱讀

跟著白癡公主、法料名廚楊柏偉吃一波！走春必吃「500碗」花蓮小吃

超大「獨角獸」前進台中？限定精品裝置藝術 期間限定

台南水道博物館花海開 小鹿裝置藝術成拍照熱點

影／蔡顯國造飛機翼難忘 以裝置藝術向金門土地致敬

相關新聞

高虹安合體邱臣遠拍賀年影片 教「這1招」回應長輩關心

農曆龍年新春到來，新竹市長高虹安與副市長邱臣遠昨晚除夕夜在YouTube直播「新春特別節目」，大講龍年吉祥話向新竹市民拜...

苗栗市玉清宮「人民」籤抽出大吉 廟方解籤詩：國內有新人事、新氣象

苗栗市玉清宮供奉關聖帝君，是苗栗縣知名信仰中心之一，平時香火鼎盛。今天逢甲辰年大年初一，廟方在子時抽出國運籤，其中「人民...

桃園這群人離鄉背井 副市長初一端拿手菜關懷送暖

桃園市副市長蘇俊賓大年初一排定大溪、平鎮等區5處廟宇的參香祈福行程，私下特地與市府勞動局人員到移工安置中心探望在台工作...

蔡英文中壢仁海宮參香發福袋 近3000位民眾排隊熱情尖叫

今天是農曆大年初一，蔡英文總統自今起到初四預計跑遍15縣市、走訪17間宮廟參香、發放福袋，今天下午3點在行政院副院長鄭文...

新竹縣長楊文科初一發紅包 推薦春節到峨眉遊湖、賞大佛

今天大年初一，新竹縣長楊文科偕同妻子甘秀美、新竹縣政府一級主管等人，到故鄉峨眉鄉隆聖宮參拜，同時為「義炳乾坤」進行揭牌儀...

中壢警偕生技公司送愛 216組年菜贈3所國小弱勢生

桃園市中壢警分局仁愛派出所落實「社區警政再出發」專案工作，所長黃智勇與副所長蔡易廷對於轄內需要幫助的弱勢或清寒家庭，平日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。