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新竹縣長楊文科初一發紅包 推薦春節到峨眉遊湖、賞大佛

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天大年初一偕同妻子甘秀美、新竹縣政府一級主管等人，到故鄉峨眉鄉隆聖宮參拜，並發送紅包給民眾。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天大年初一偕同妻子甘秀美、新竹縣政府一級主管等人，到故鄉峨眉鄉隆聖宮參拜，並發送紅包給民眾。圖／新竹縣政府提供

今天大年初一，新竹縣長楊文科偕同妻子甘秀美、新竹縣政府一級主管等人，到故鄉峨眉鄉隆聖宮參拜，同時為「義炳乾坤」進行揭牌儀式，祈求新的一年風調雨順，並發送紅包，吸引民眾排隊索取沾喜氣。楊文科也特別推薦鄉親把握春節連假到峨眉走走，來峨眉湖坐遊艇遊湖、欣賞大彌勒佛，歡喜度過新春年節。

楊文科說，很高興今天大年初一特別回到故鄉峨眉鄉隆聖宮和鄉親拜年，同時發放紅包，祈求縣政順利及國運昌隆，縣民朋友平安快樂過新年；並允諾縣府團隊對縣政工作絕對加把勁，一步一腳印完成目標，包括五支箭及十大交通建設，全力以赴。

緊接著楊文科與縣府一級主管等人前往至峨眉著名地標天恩彌勒佛院，參加新春祈福儀式，再次祈求縣政工作順利推行、國泰民安、風調雨順，接著前往新竹縣東方美人茶優良茶評鑑常勝軍的「楊隆茶園」，在茶農楊瑞隆介紹下，品嘗東方美人茶。

楊文科大讚天然特有的果香和蜂蜜香回甘，東方美人茶為新竹縣重要特產之一，歡迎鄉親來新竹縣採買作為特色伴手禮。他也歡迎全國民眾來峨眉鄉走一走，品嘗東方美人茶，還能到峨眉湖坐遊艇遊湖，以及欣賞大彌勒佛，一定會有不同的感受。

今天大年初一天氣乾冷，預料明天起到大年初五會逐步回溫，很適合到戶外走春。縣府交通旅遊處今天也推薦民眾，可以選擇搭乘台灣好行「獅山線」造訪北埔老街展開一趟古蹟文化之旅，年初三到年初五持電子票證，還可免費搭乘台灣好行獅山線。

交旅處指出，北埔老街短短200公尺內就有多座歷史悠久的古蹟建築，如金廣福公館、天水堂、慈天宮、姜阿新洋樓等，古蹟密集度可說是全台灣之冠。姜阿新洋樓更是知名電視劇「茶金」的拍攝地點，吸引不少喜好古蹟名勝的民眾來朝聖踩點。

新竹縣長楊文科今天大年初一偕同妻子甘秀美、新竹縣政府一級主管等人，到故鄉峨眉鄉隆聖宮參拜，並發送紅包給民眾。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天大年初一偕同妻子甘秀美、新竹縣政府一級主管等人，到故鄉峨眉鄉隆聖宮參拜，並發送紅包給民眾。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今天大年初一偕同妻子甘秀美，以及縣府一級主管等人，走訪峨眉著名地標天恩彌勒佛院。圖／竹縣府提供
新竹縣長楊文科今天大年初一偕同妻子甘秀美，以及縣府一級主管等人，走訪峨眉著名地標天恩彌勒佛院。圖／竹縣府提供

古蹟 峨眉湖 新竹 楊文科 紅包 老街

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