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大年初一走春去哪兒 桃園14家觀光工廠好康多

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市經濟發展局今天提供農曆春節期間，桃園市14家觀光工廠開館活動與相關資訊，歡迎民眾到桃園逛逛。圖／桃園市經濟發展局提供
桃園市經濟發展局今天提供農曆春節期間，桃園市14家觀光工廠開館活動與相關資訊，歡迎民眾到桃園逛逛。圖／桃園市經濟發展局提供

今天是大年初一象徵新年之始，別忘了要出門「行春」，愈走才會愈有春（剩）！如果春節假期不知去何處，桃園市經濟發展局建議，桃園多家觀光工廠皆推出春節限定優惠，讓民眾可以感受到「龍厚」誠意，市府特地整理包括南橋桃園生活體驗園區等14家觀光工廠的春節營業資訊及相關優惠活動，詳情可至各觀光工廠官網、官方粉絲專頁及桃園市政府經濟發展局局網、桃好您的心粉絲專頁參閱。

經發局表示，位於桃園楊梅區的「郭元益糕餅博物館」是全台唯一的典範觀光工廠，今年推出新春抽獎活動及與人氣插畫家於館內繪製專屬小動物，帶給民眾嶄新且溫馨氣息；龍潭區「手信霧隱城」於新春期間進場民眾都能收到一份開運銅鑼燒、消費滿600元抽紅包等活動，現場辦理霧隱橫丁屋台市集，讓整個春節熱熱鬧鬧大家龍歡喜。

至於其他各家觀光工廠也都有消費滿額活動，大溪老茶廠消費滿千元贈送茶包組、葡萄王健康活力能量館消費滿5999元直接贈送燦坤提貨券、雅聞魅力博覽館消費滿3000元及5000元都有不同的滿額禮、雄獅文具想像力製造所消費滿500元可獲小禮，另滿666元可獲抽獎資格、金格卡司‧蒂菈樂園滿999元即可參加抽獎、桃園觀光酒廠春節推出消費699摸獎活動等。

另外，祥儀機器人夢工廠及雅聞魅力博覽館春節推出福袋活動，歡迎民眾一起歡樂過新年；針對手作活動方面，雄獅文具想像力製造所與郭元益糕餅博物館也推出春節限定手作DIY課程，增添過年氛圍，此外，桃園觀光工廠都有門票特惠組合及館內實體慶祝活動，邀請民眾一起到桃園體驗觀光工廠魅力。

春節 桃園 觀光工廠

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