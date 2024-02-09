桃園推廣客語出收費貼圖 挨批美意打折

桃園市客家局與桃園市客家文化基金會為推廣客語，春節前夕推出「桃園客家」LINE主題貼圖，民眾發現須付33元才能下載不禁傻眼，藍綠議員也都認為美意打折，基金會解釋免費貼圖上架費動輒百萬元，礙於經費有限，所以採收費貼圖模式推廣。不過，台中市衛生局去年花費數十萬元推出「心連心系列」免費貼圖，累計28萬次下載，還吸引30萬人追蹤LINE@，效果不錯。

「桃園客家」LINE貼圖由四月畫畫藝術家設計，圖案為客家藍衫搭配花布的公仔人物，搭配客語日常生活文字如「恁早」早安、「正來尞」有空來玩等，還有「恁仔細」謝謝等，增添互動趣味。

但有民眾發現桃市府客家局與文化基金會鼓勵下載「桃園客家」全套貼圖24張卻要收費，最後打退堂鼓。國民黨議員黃敬平認為若有成本考量，可考慮設定90天或180天的免費使用期限，如果民眾真心喜歡，貼圖過期自然會付費購買。民進黨議員魏筠也說可採限期免費再收費。

民進黨桃園市議員王珮毓則提到，桃園市客家文化基金會過去也推過2款收費LINE貼圖，其中一款文字還結合客語拼音，更具推廣客語實質教育意義，市府應檢視過往做法，讓貼圖做得更好。

基金會副執行長陳曉卿說，基金會近年多了武德殿、天光雜貨店等3個館舍要維運，經費有限所以採使用者付費方式推廣；新款貼圖設計、行銷和上架費全部只花了7萬元，除了貼圖可永久使用，每筆交易在LINE官方扣除管理成本之後，市府分潤5到7元，錢都會繳回市庫，用在民眾身上。

台中市衛生局去年搭配「心連心系列」實體講座時推出16張免費貼圖，鼓勵家長加入衛生局LINE@接收親子溝通相關衛教訊息，並以貼圖用語關心孩子、表達心意，累計28萬次下載。

衛生局統計目前共30萬人追蹤LINE@，很多網友互動、詢問問題，小編也不定期提供各種衛生保健知識，推免費貼圖確有達到效果。