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竹市城隍廟、年貨大街小年夜湧人潮 警加強交通管制
為期7天的農曆春節連假開跑，今天年假首日是小年夜，新竹市舊城區的城隍廟與年貨大街都湧現不少採買年貨、逛街及參香祈福人潮。新竹市警察局第一分局積極備戰加強周邊交通管制與執勤疏處，周邊包括中山路、西大路等要道目前都維持暢通，警方也提醒城隍廟廣場周邊設置有科技執法設備，提醒用路人多加注意。
除了新竹市都城隍廟是過年重要遊憩景點，新竹市政府今年也在周邊舊城區街道封街舉辦名為「新竹市2024新春嘉年華市集」的年貨大街活動，現場集結上百個攤位。第一分局針對城隍廟與年貨大街活動周邊重要路口建置CCTV群組，以利勤務指揮中心及轄區派出所持續監看、掌握道路交通狀況，即時加強疏運春節期間路況。
新竹市2024新春嘉年華市集活動從即日起至大年初五2月14日，時間從每天早上8點至晚上10點。警方特別提醒，城隍廟廣場設有行人徒步區，城隍廟廣場及北門街段（中山路口至東門街口）、東門街段（中山路口至東門街187號前），禁止汽、機車進入。
交通管制措施還有攤販市集區，也就是東門街段（東門街187號前至中央路口），禁止汽、機車進入；機車臨停區設在中央路段（平和街口至東門街口），機車停放於道路兩側，禁止汽車進入，機車可由中央路與平和街口進出。
第一分局分局長羅裕城說，年貨大街每逢中餐及晚餐時段，城隍廟周邊車流量將增加，建議駕駛人可提前改道，由北大路、經國路二段等南北向外圍幹道繞行通過舊城區。另提醒城隍廟廣場周邊設置有科技執法設備，加上員警提升巡視密度，請駕駛人切勿貪圖一時方便，將愛車隨意違規停放或任意跨越雙黃線行駛，造成交通壅塞。
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