桃園客家局推廣客語出貼圖鼓勵下載 民眾傻眼：要收費？

桃園市客家局與桃園市客家文化基金會為推廣客語，春節前夕推出「桃園客家」LINE主題貼圖，雖廣為宣傳鼓勵民眾使用，但須付新台幣約33元才能下載，民眾觀感錯亂，覺得是在賣貼圖，藍綠議員也都建議不要收費；基金會副執行長陳曉卿表示，免費貼圖上架費動輒百萬元，礙於經費有限，所以選擇上架費較便宜的收費貼圖模式推廣。

「桃園客家」貼圖由四月畫畫藝術家設計，圖案以客家藍衫搭配花布公仔為主，搭配的文字則分節慶與生活日常2系列，如「天穿日」指客家日、「五月節安康」意即端午節快樂、「恁早」就是早安、「正來尞」是有空來玩等。客家局長兼客家文化基金會執行長林昭賢表示，客家文化的傳承很重要，如何吸引更多人學客語更重要，LINE是很好的媒介，希望民眾用貼圖表達心情和祝福之餘，也能輕鬆學客語。

「桃園客家」全套24張，客家局與文化基金會鼓勵民眾下載使用，但有民眾發現貼圖要收費打退堂鼓，抱怨為何鼓勵下載還要收錢。

國民黨桃園市議員黃敬平認為收費會讓推廣客語效果打折扣，既然要推廣，建議不要收費，若有成本考量，可以考慮設定90天或180天的免費使用期限，如果民眾真心喜歡，貼圖過期自然會付費購買，過去鄭文燦市府推出貼圖時就用過這個方法，宣傳及推廣客語的效果還不錯，可以參考；民進黨桃園市議員魏筠也認為貼圖應一段時間供民眾免費下載，過了特定時期再收費，做法會比一開始就收費好。

民進黨桃園市議員王珮毓則說，桃園市客家文化基金會過去也推過2款收費Line貼圖，以推廣客語而言，舊款有40種貼圖，比新款24種多，素材豐富，人物可愛，其中一款還有拼音可以參考，更具實質教育意義，建議客家局和基金會在這方面要跟設計的藝術家多溝通，努力做得更好。

陳曉卿表示，免費貼圖上架費高昂，基金會近年多了武德殿、天光雜貨店等3個館舍要維運，但年度經費沒有增加，所以在經費有限情況下，選擇使用者付費方式推廣，新款貼圖設計、行銷和上架費全部只花了7萬元，除了貼圖可永久使用，每一筆貼圖交易扣除LINE營運公司成本支出，市府分潤大概只有5到7元，這些錢都會繳回市庫，用在民眾身上。