柯文哲大年初一竹市走春 普天宮合體高虹安分送發財金

去年競選總統失利的民眾黨主席柯文哲今年過年春節期間鮮少公開行程，將多數時間留給家人，唯一一場公開行程是大年初一早上9點45分在新竹市普天宮，和同黨籍新竹市長高虹安合體發發財金，預計停留至10點半，歡迎民眾來走春索取、沾沾喜氣。

民眾黨新竹黨部最新貼文，分享柯文哲過年行程，就是大年初一將到「新竹普天宮」走春，同時發送發財金。發財金採用雙面設計，正面是飛龍祝大家「好運龍眾來」，背面是Ｑ版阿北宣示「義無反顧發一次」，祝福大家一元復始、萬象更新。

柯文哲回新竹市家鄉過年，大年初一到普天宮發發財金也會和高虹安合體。兩人去年大年初一也在新竹市關帝廟一起發小紅包，今年將是兩人第二次在大年初一時合體。

高虹安今年從小年夜開始到大年初二，將一連跑新竹市17間知名宮廟參香、發送開運小紅包。今天晚上10點半到天公壇，明天除夕夜晚上10點20分開始將接力前往境福宮、城隍廟、內天后宮與竹蓮寺等處，迎接農曆新年到來。

大年初一當天，高虹安早上9點到下午3點50分則將陸續前往關帝廟、普天宮、埔頂慈雲庵、開臺金山寺、富美宮、代天府、太初玄清宮、香山天后宮與香山財神廟參香祈福、發小紅包。大年初二早上則將到新竹天后宮、長和宮與東寧宮向鄉親們拜年。