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科技感滿滿！竹北燈會翼龍提燈超吸睛 16日起快閃發放
2024竹北燈會將於2月16日在竹北水圳森林公園登場，今年最吸睛的便是2款由台灣優良工藝品造型獎得主、台灣紙雕燈籠第一人洪新富設計的2款翼龍造型提燈「銀翼之龍」與「星河紫龍」，不僅科技感爆棚，顏色還超酷炫，16日到18日將展開限量快閃發放。
竹北市長鄭朝方表示，今年竹北燈會將從2月16日到3月3日，每天晚上5點至9點在竹北水圳森林公園展出，6大燈區以「未來世界」為主題，搭配竹北市CIS視覺辨識系統的科技銀灰打造出設計師款的「銀翼之龍」提燈，還未正式發放，公所就已接到不少詢問電話，甚至竹科工程師們比小朋友們還期待。
鄭朝方指出，除了科技感滿滿的「銀翼之龍」提燈，他也監製童趣版的「星河紫龍」提燈，以銀河色系的紫炫柔光感，搭配莫蘭迪色系，跳脫傳統燈籠花色，希望藉此帶給小朋友多元的美學教育，並以清新創新風格打造燈會與提燈，期盼吸引更多年輕朋友參與賞花燈。
2款提燈都將在16日到18日3天舉行快閃活動發放，民眾若想第一時間入手，就不能錯過臉書粉專「竹北市公所-藝遊竹北」公布的訊息。
竹北市公所表示，今年2024竹北燈會以「未來世界」為主題，分為6大燈區，結合光環境與動力藝術，並非以傳統型花燈為主，符合這座城市科技力的脈動。
例如代表竹北西區的「新月之心區」，創作理念從海洋三部曲出發，講述永續觀光與藝術的均衡融合。「E化篝火區」，由點線面的光線和數字的光束中，象徵著竹北正在匯聚E化的能量。「你做了什麼顏色的白日夢」為互動式的燈區，遊客可以上傳自己的夢境，裝置將會根據演算結果作動，呈現屬於自己的白日夢境，更象徵竹北是一個創業創新創意的城市。「永續之島區」以海邊的保麗龍廢棄物仿製成石頭，提醒大家萬物應有從搖籃到搖籃的理念。
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