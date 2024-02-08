桃市初五收垃圾沒溝通？ 環局：出勤合法

桃園市今年首次13日大年初四提前收運垃圾，桃園市清潔隊員權益促進會昨質疑環保局逕自挪移清潔隊員班表，連原本是休息日的初五也要清運。環保局說，一切合法，隊員福利還「優於各縣市」，3個依法成立的企業工會也有高度共識，促進會非合法勞工代表，對發言不回應。

今年基北北桃生活圈同步初四開始垃圾收運，初五雖為桃園市清潔隊員休息日，但考量隔日為許多民眾上班日，為擴大服務，環保局日前宣布清潔隊員初五也會出勤加強清運。

桃園市清潔隊員權益促進會昨發聲明，指環保局1月15日對外宣布清運期程後，清潔隊員才發現初五要清運，排班規定遲至1月26日公布，隊員傻眼，環保局片面挪移休息日，引起反彈，排班也亂象叢生。

「初五上班清運，是許多隊員共同的心聲。」環保局指出，桃園清潔隊員初五上班福利「優於各縣市」，加班1天，可領原本的薪俸，再領1天加班費，事後還可申請補休1天，因此絕大多數隊員都同意出勤。

環境管理處長張書豪表示，市府與由清潔隊員組成的桃園市政府企業工會、桃園市環保局企業工會以及環境清潔稽查大隊企業工會3個工會，對於排班及相關的福利都取得共識，並且依照勞基法相關規定辦理；桃園市清潔隊員權益促進會並非合法的勞工代表，無法代表全體隊員的意向，對其說法，環保局不回應也不會與之起舞。