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青埔217環線 3月起微調路線免費3個月

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園217青埔環線公車搭乘率低，交通局調整路線、起訖站改為高鐵站，並延後末班車時間，3月1日起免費搭乘。圖／桃園市交通局提供
桃園217青埔環線公車搭乘率低，交通局調整路線、起訖站改為高鐵站，並延後末班車時間，3月1日起免費搭乘。圖／桃園市交通局提供

中壢青埔是近年桃園市發展重鎮，公車卻不完善，市府去年9月開辦217環線公車，從機捷領航站走8字形左右2環方式繞行青埔，但民眾抱怨班次不足，搭乘率過低，市府和議員會勘後決定起訖站改機捷高鐵桃園站，改為1個環狀走法，3月起免費搭3個月培養客群。

不過，議員黃崇真、彭俊豪仍建議，217環線公車過去設計太不便民，調整後路線民眾覺得還不錯，但未來能納入更多站點更好，不只服務當地數萬居民，也可讓外地來看棒球、逛商場民眾享受便利。

青埔地區近年房價看漲，大樓林立，有高鐵、捷運、大型商場及棒球場等，吸引許多雙北家庭落腳，雖然生活機能逐漸完善，公車卻持續被抱怨不便民。

去年9月試辦的217環線公車，從機捷領航站走8字形左右2環方式繞行青埔，設23站，但部分站點只能單邊停靠。

議員黃崇真說，最常被投訴的是上下班時間班次不密集、趟次不足，末班車時間過早，通勤族下班搭不到，不僅沒開到桃園高鐵站，假日也不開車，還有站點名稱看不懂到底是哪站；議員彭俊豪則說，一直收到民眾反映沒到高鐵站、公園、學校等重要指標性站點，很不方便。

市府會勘後決定改善。交通局公共運輸科技正吳善楹昨表示，的確發現民眾搭乘意願低，因此自3月1日起，起訖站從原先機捷領航站改為機捷高鐵桃園站，過去8字形左右2環方式也改為1個環狀線走法，避免民眾誤會，全線也改為雙邊設站。

吳善楹說，調整後從原先23站，調整後變17站，讓班次更多、更晚，方便通勤族使用，且3月1日起免費試營運3個月，培養客群。

針對擴大站點建議，吳善楹表示，路線調整是針對民眾需求及既有的機捷、公車路線沒到不足的現況調整，因華泰名品城就在機捷高鐵站，樂天桃園棒球場也有機捷可到，目前資源有限情況，先不重複繞道，但後續會看試辦狀況，滾動調整。

公車 機捷 高鐵

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