快訊

高鐵返鄉驚魂！40多歲男子揮刀揚言殺人 車抵左營遭逮

國道3號南向「9車連環撞」 6人送醫 車流一度回堵逾3公里

瘦肉精風波！家樂福、全聯預防性下架 帶這2物可退貨

春節宮廟拜拜防爆竹釀火警 桃消提前演練強化防火能力

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
針對廟宇或古蹟等歷史文物場所火警，消防員救災除了使用射水降溫，同時要特別注意建築物的保存。記者周嘉茹／翻攝
針對廟宇或古蹟等歷史文物場所火警，消防員救災除了使用射水降溫，同時要特別注意建築物的保存。記者周嘉茹／翻攝

春節期間許多民眾外出走春，到宮廟拜拜求福，為提升春節期間民眾的防火知識及消防人員搶救能力，桃園市消防局埔子分隊趁農曆新年前，在桃園鎮海宮春節搶救演練，強化宮廟的救災能力及熟悉度。

埔子分隊指出，新春過年期間，各地宮廟都會舉辦大型春節活動，並施放大型爆竹煙火，這次演練模擬情境設定為施放爆竹煙火引起火災。針對廟宇或古蹟等歷史文物場所的火警，消防人員救災除了使用射水降溫，同時要特別注意建築物的保存，消防人員可利用水霧方式或衝擊力、破壞力較小的降溫方式進行救災，不但能撲滅火勢，也盡可能避免因高壓水柱而破壞建築物外觀及保存的文物。

此次搶救演練也與廟方人員宣導用火用電安全，近年來宮廟或家中設有供桌祭拜的火警案件，多為燈源、蠟燭或油香引起，尤其祭拜使用的神明燈24小時常開，也是造成火災風險之一，提醒廟方平時可多檢查使用的電器、電線有無破損或發熱，且一定要使用有合格安全標示的電器設備，避免在火源或發熱設備附近擺放易燃物品，也要隨時注意場所滅火器、火災警報器等消防安全設備是否正常堪用。

埔子分隊長江宗晏提醒，春節期間宮廟歡慶時要特別注意爆竹施放，一定要「依外盒包裝產品使用說明施放」、「注意點火卻未燃放的爆竹煙火，不要探頭去看」、「選擇符合地方自治法規公告可施放的地點施放」、「要有專業爆竹煙火的施放人員資格，才可以施放專業爆竹煙火」，也可以使用爆竹音效作為替代，讓大家安心回家過好年。

埔子分隊搶救演練也與廟方人員宣導用火用電安全，隨時注意場所滅火器是否正常堪用。記者周嘉茹／翻攝
埔子分隊搶救演練也與廟方人員宣導用火用電安全，隨時注意場所滅火器是否正常堪用。記者周嘉茹／翻攝
春節許多民眾到宮廟拜拜，桃園市消防局埔子分隊趁年前在桃園鎮海宮春節搶救演練，提升救援能力。記者周嘉茹／翻攝
春節許多民眾到宮廟拜拜，桃園市消防局埔子分隊趁年前在桃園鎮海宮春節搶救演練，提升救援能力。記者周嘉茹／翻攝

文物 春節 火災

延伸閱讀

大學外籍生春節搶先圍爐 台大、師大校長發紅包

春節估湧入43萬車 台東兩處公有停車場免費停車

桃園迎富送窮廟春節將吸人潮 「這路段」將採單向通行

高鐵春節加開461班次 楊文科視察新竹高鐵周邊交通

相關新聞

新竹低收女不知過世父留90坪土地 稅務局出手幫護祖產

新竹市李姓女子每月靠身障與中低收入戶補助與打零工收入勉強維生，新竹市稅務局清查欠稅發現，李女父親20年前過世遺留一筆90...

龍年主燈亮相不到一周就變黑？ 竹市府解釋：材質問題

新竹市燈會龍年主燈「福氣龍好」上周亮相後持續引發討論，包含造型、經費等都被關注，有民眾路過發現主燈多處看起來有黑色髒汙，...

桃園迎富送窮廟春節將吸人潮 「這路段」將採單向通行

桃園大溪迎富送窮廟（原名天公祖廟），往年春節初一至初五期間，許多香客慕名前往參香拜廟，廟方為因應春節前來參香遊客車潮疏運...

高鐵春節加開461班次 楊文科視察新竹高鐵周邊交通

明起春節7天連假開始，新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形。楊文科指出，感謝高鐵公司在春節期間加開461...

中壢罷免里長成案 里長：不能淪為個人政治野心犧牲品

桃園市選舉委員會前天公告中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案成立，預計3月30日投票。王子林今再發公開信表示，過去1年多已...

苗栗市長補選 民進黨推徐筱菁、團結爭取改變

苗栗市長補選繼國民黨經民調初選由縣議員余文忠出馬，民進黨在今天宣布團結推派縣議員徐筱菁參選。徐筱菁說，苗栗市被視為藍營鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。