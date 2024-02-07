春節宮廟拜拜防爆竹釀火警 桃消提前演練強化防火能力

春節期間許多民眾外出走春，到宮廟拜拜求福，為提升春節期間民眾的防火知識及消防人員搶救能力，桃園市消防局埔子分隊趁農曆新年前，在桃園鎮海宮春節搶救演練，強化宮廟的救災能力及熟悉度。

埔子分隊指出，新春過年期間，各地宮廟都會舉辦大型春節活動，並施放大型爆竹煙火，這次演練模擬情境設定為施放爆竹煙火引起火災。針對廟宇或古蹟等歷史文物場所的火警，消防人員救災除了使用射水降溫，同時要特別注意建築物的保存，消防人員可利用水霧方式或衝擊力、破壞力較小的降溫方式進行救災，不但能撲滅火勢，也盡可能避免因高壓水柱而破壞建築物外觀及保存的文物。

此次搶救演練也與廟方人員宣導用火用電安全，近年來宮廟或家中設有供桌祭拜的火警案件，多為燈源、蠟燭或油香引起，尤其祭拜使用的神明燈24小時常開，也是造成火災風險之一，提醒廟方平時可多檢查使用的電器、電線有無破損或發熱，且一定要使用有合格安全標示的電器設備，避免在火源或發熱設備附近擺放易燃物品，也要隨時注意場所滅火器、火災警報器等消防安全設備是否正常堪用。