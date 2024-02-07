新竹低收女不知過世父留90坪土地 稅務局出手幫護祖產

新竹市李姓女子每月靠身障與中低收入戶補助與打零工收入勉強維生，新竹市稅務局清查欠稅發現，李女父親20年前過世遺留一筆90坪土地，但遲遲未辦理繼承登記，李女欠繳地價稅5萬元。李女獲通知才得知父親留下農地，不捨「阿爸的菜園」遭法拍，經稅務局協助代為辦理繼承登記、寬緩分期繳稅，得以保住祖產後才放下心中大石。

據了解，這名李姓女子年約50歲，出生不久父母就離婚，靠父親務農扶養長大，家境不寬裕，李女國中時也外出打工幫忙分擔家計。不過，李父過世20年來，李女長期在外謀生，根本不知道爸爸留有土地，也沒有辦理繼承登記，累計欠繳地價稅5萬多元。

竹市稅務局指出，李女戶籍設在老家，稅務局每年都將稅單寄到戶籍地，採寄存送達方式，李女因長期在外地，根本不知有這筆土地見睡，稅務局透過多方管道聯繫上李女，通知土地即將被法拍，李女才得知父親留有近90坪土地，一則以喜卻一則以憂。

原來李姓女子具中低收身分還是身障，每月靠8千多元補助與打零工度日，得知還要清還欠繳地價稅5萬元，心情沮喪難熬。稅務局勘查李父留下的土地時，發現土地近期周邊環境發展不錯，目前農地被占用種菜，李女不捨「阿爸的菜園」恐被法拍，稅務局也考量李女經濟狀況採取寬緩關懷措施，協助分期繳稅，保住祖產不被強制執行。

不僅如此，新竹市稅務局也代李女向國稅局申報遺產稅及地政事務所辦理繼承登記，完成不動產繼承登記程序，已準備交法務部行政執行署新竹分署拍賣，讓李姓女子免於奔波相關繁雜程序。最後得以保住父親的祖產，李姓女子也對人生重燃希望了。

新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，本案稅務同仁以同理心主動關懷經濟弱勢，不但租稅債權可以實現，也能確保李女祖產不被法拍，創造多贏。另提醒民眾，繼承人因繼承而取得的不動產，雖未登記，繼承人應就該不動產履行納稅義務，稅務局會將房屋稅及地價稅單寄給繼承人，請民眾收到稅單依限繳納稅款，逾期未繳納將移送執行。