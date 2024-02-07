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高鐵春節加開461班次 楊文科視察新竹高鐵周邊交通

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
明起春節7天連假開始，新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形。記者黃羿馨／攝影
明起春節7天連假開始，新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形。記者黃羿馨／攝影

明起春節7天連假開始，新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形。楊文科指出，感謝高鐵公司在春節期間加開461班次列車，新竹縣政府也特別在年初三、初四及初五規畫5條路線免費公車，民眾可以通往六福村、內灣、九芎湖及觀霧山莊等知名景點遊玩，同時也提醒鄉親朋友開車上路前要有充分睡眠，並檢查車輛安全。

高鐵新竹站專員朱育昀表示，高鐵公司自2月6日至15日規畫為期10天的春節疏運，期間加開461班次列車，包括南下246班、北上215班，總計10天提供1875班次列車的旅運服務。特別提醒已購買對號座車票的旅客，可先利用站外通路，如台灣高鐵App、高鐵合作便利超商，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省寶貴時間，高鐵也規畫12班跨日車次，加強服務旅客量能。

新竹縣交旅處指出，今年春節期間特別規畫5條春節免費公車，分別為觀光1號「高鐵新竹站－照門休閒農業區（九芎湖）」、觀光2號「高鐵新竹站－六福村主題遊樂園」、觀光6號「竹東火車站－內灣大橋（經大山背）」、台灣好行觀光8號「高鐵新竹站－觀霧山莊」及台灣好行獅山線5700，歡迎民眾多加利用。

交旅處提醒，春節期間搭乘計程車，車資將按原收費再加收30%，新竹縣警察局也會在春節期間重點路口進行交通疏運，讓返鄉民眾安心快速回家好過年，同時鐵路警察局也會加派人力支援，維持高鐵站內候車秩序及安全。

楊文科今天在放假前夕偕同新竹縣交旅處、新聞處及警察局等視察高鐵新竹站及周邊道路交通疏運整備工作，也發放紅包袋及春聯給堅守崗位的同仁及搭車民眾，並感謝高鐵公司加開班次疏運，提供縣民安全放心回家的路。楊文科歡迎各地遊客春節假期到新竹縣遊山玩水，感受客家鄉親的年節氣氛及熱情。

明起春節7天連假開始，新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形，並發放春聯與紅包袋。記者黃羿馨／攝影
明起春節7天連假開始，新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形，並發放春聯與紅包袋。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形。記者黃羿馨／攝影
楊文科今天在放假前夕偕同新竹縣交旅處、新聞處及警察局等視察高鐵新竹站及周邊道路交通疏運整備工作，也發放紅包袋及春聯給堅守崗位的同仁及搭車民眾。記者黃羿馨／攝影
楊文科今天在放假前夕偕同新竹縣交旅處、新聞處及警察局等視察高鐵新竹站及周邊道路交通疏運整備工作，也發放紅包袋及春聯給堅守崗位的同仁及搭車民眾。記者黃羿馨／攝影

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