中壢罷免里長成案 里長：不能淪為個人政治野心犧牲品

桃園市選舉委員會前天公告中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案成立，預計3月30日投票。王子林今再發公開信表示，過去1年多已完成141件的里民服務，里長的事務費分文未取，也都還在郵局的戶頭，里長一職絕不能私相授受，甚至成為在被法院判決褫奪公權的人，而淪為某些人政治野心下犧牲品，他不會再默不作聲、謙抑忍讓。

王子林罷免案成立，主要當地居民反應里長不做事，並讓里上出現許多紛爭，因此才連署要罷免。王子林今再公布他的公開信，內容提及，石頭里是共同守護生活至今的家，更是全中壢的驕傲，身為石頭里孩子，不只一次想著回饋鄉里、服務鄉親。

王說，擔任里長一職最好的辦法，並與他的家人組成一條心的堅強團隊，一起共同努力維持里的正常運作、照顧里民生活，也謝謝里民當年願意讓他同額競選，以石頭里紀錄以來的最高票820票讓他服務並回報鄉親，於是在不到一年的時間，路平燈亮水溝清、長者關懷、街道消毒、行人路權等，已完成141件的里民服務，而里長的事務費，分文未取也都還在郵局的戶頭，除了自費聘請里辦公室主任讓運作更有效率、甚至自掏腰包來彌補里基費不足。

王表示，任職里長至今，維護運作里內事務、回應里民各項需求，絲毫不敢懈怠，不僅以己身的醫療專業，舉辦多次心動列車衛教，實則同時是希望與里民座談、親自參與仁海宮媽祖遶境率團參拜、秋季里民出遊及大型中秋晚會等里內活動外，更積極解決里內路面不平整、水溝蓋維護、路燈損壞等問題。去年任職里長至今，已向相關單位通報及完成里內陳情等共計141件問題，相較於前年非他任期內，通報的33件問題數，有顯著成長。

王說，里長是民主社會最微小的起點，對於守護里民權益及謹守法紀之事，是他絕不能退讓的底線，里長一職絕不能私相授受，甚至成為在被法院判決褫奪公權的人，而淪為某些個人政治野心下的犧牲品，而不是真心想為我們的家園共盡心力，很抱歉，身為石頭里孩子也不會再默不作聲、謙抑忍讓。他依然堅持著這段能夠繼續為里民們服務的時光與機會，希望大家繼續支持。