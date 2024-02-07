桃園走春看過來 闖關贈開運福袋、街頭藝人秀初四開始

明天就是小年夜，桃園客家文化館將於2月13日、14日大年初四、初五一連2日舉辦「2024桃園好客氣-新春開運在龍潭」活動，不但有精采的闖關贈開運福袋、街頭藝人秀、藝術展演派對，還有年味十足的園區布置及好買好吃的市集，是全家大小絕不可錯過的走春景點。

今年客家文化館新春活動的最大亮點為2月13日的油彩繪畫派對，及2月14日的野草採集午茶派對，將分別由專業老師帶領民眾以油彩共創大型畫布及採集可食野草共創客式下午茶。此外，也安排融合客語及節慶文化闖五關贈開運福袋，親子最愛的魔幻泡泡秀、造型氣球互動，還有隨機發送的台灣藺草編織幸運小物，及好吃好玩的新春市集。

桃園客家局表示，為呼應龍年到臨，園區處處可見溫暖喜氣又象徵圓滿的節慶氛圍，不但長廊內有朵朵「祥雲」、「開運招財遊龍」及燈籠裝飾；戶外廣場大型階梯也變身成具有「步步高升」意象的趣味儀式感裝置，民眾走至階梯頂端就能與新春吉祥物「開運招財龍」合照打卡，招來整年的福氣好運。

新春放假期間，客家文化館自2月13日開館，歡迎民眾來桃園市客家文化館參觀，除了館內展示的客家音樂、文學展覽，接連2日舉辦之新春活動更能讓大家感受「客味」十足的年節氛圍，共度幸福美好的時光。詳情請至桃園市客家局粉絲專頁或活動專屬LINE官方帳號查詢。