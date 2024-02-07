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217青埔環線搭乘率低 3月1日起微調、免費搭3個月

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園217青埔環線公車去年9月開始試辦，不過搭乘率低，調整為環狀線且起訖站為機捷桃園高鐵站後，將從3月1日起免費試營運。圖／桃園市交通局提供
桃園217青埔環線公車去年9月開始試辦，不過搭乘率低，調整為環狀線且起訖站為機捷桃園高鐵站後，將從3月1日起免費試營運。圖／桃園市交通局提供

桃園217青埔環線公車去年9月開始試辦，不過搭乘率低，加上當時有民眾不斷反應，環線未行經桃園高鐵站，且末班車時間太早通勤族不便，盼桃園市交通局改善。交通局表示，先前會勘後同意調整路線並增加站點，改由機捷桃園高鐵站為起訖點，並延後末班車時間，將從3月1日起免費試營運。

中壢青埔地區近年房價看漲，有高鐵、捷運、大型商場及棒球場等，許多年輕家庭也選擇落腳，為便利當地居民通勤，交通局開辦217青埔環線。

217青埔環線原起迄站皆為機捷領航站，平日共15班車，左、右環線首班車為上午6時30分、上午7時15分，末班車則為晚間6時20分、5時30分，行駛時間約40分鐘，讓民眾能轉乘機捷。

不過去年9月試辦後搭乘率低，市議員黃崇真說，先前試辦時因上下班時間班次不密集、趟次不足，加上末班車時間過早，通勤族下班搭不到，且未行駛到桃園高鐵站，假日也未提供服務，還有站點名稱看不懂到底是哪站，根本不便民。

市議員彭俊豪說，過去試辦的時候搭乘率太低，一直收到民眾反映沒到高鐵站、公園、學校等重要指標性站點，為了更符合民眾需求，在站點及班次上都做了調整，讓班次更多更晚，3月1日起免費試營運後，再觀察還有哪些需要改善，來補足現行路網。

黃崇真表示，先前交通局會勘，同意調整路線，將以高鐵為起訖站，並再增加1輛車，站名更改也會在各站點設置臨時站牌，若未來運量足夠，也希望加入TPASS通勤月票行列，讓民眾更方便。

交通局公共運輸科技正吳善楹表示，217青埔環線去年9月起試辦至今，發現民眾搭乘意願低，經多次會勘後，自3月1日起，起訖站從原先機捷領航站改為機捷高鐵桃園站，過去8字形左右環方式也改為環狀線走法，避免民眾誤會，部分站點原是單邊停靠，也將改為雙邊設站。

吳善楹說，調整後從原先23站，調整後變17站，共停靠青園國小、福德宮、青禾藝術公園（皇家福德宮）、青埔國中、領航北公園路口、航空城靈糧堂、青塘園、公園文發路口、致善致誠路口、首富社區、青埔致遠一路口、廣天寺、同心公園、青埔五街、M+社區、青埔里活動中心，路線3月1日起免費試營運3周。

吳表示，昨邀集地方民意代表、里長、高鐵公司與桃捷公司等，由高鐵公司與桃捷公司確認大概民眾上下班尖峰需求，業者會配合規畫發車時間。

桃園217青埔環線公車去年9月開始試辦，不過搭乘率低，交通局表示，先前會勘後同意調整路線並增加站點，改由高鐵站為起訖點，並延後末班車時間，將從3月1日起免費試營運。圖／桃園市交通局提供
桃園217青埔環線公車去年9月開始試辦，不過搭乘率低，交通局表示，先前會勘後同意調整路線並增加站點，改由高鐵站為起訖點，並延後末班車時間，將從3月1日起免費試營運。圖／桃園市交通局提供

公共運輸 桃園 機捷 環狀線

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