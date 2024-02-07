桃捷綠線拚通車！ G09站「關鍵工程」春節前完工

捷運綠線G09站2021年5月起開工，陸續完成既有建物拆除、中間柱、連續壁及開挖支撐等工程。桃園市捷工局今天表示，為確保農曆春節連假期間基地安全，團隊加緊趕工，終於在4日完成結構體基礎底板工作，正式進入主體結構施工，站體預計2025年完工。中正路其餘車站站體也將於2025年至2026年全數完工。

捷運綠線GC03標主要路段位於桃園區中正路，一共設置6座車站，往南銜接八德，往北銜接蘆竹及大園區，肩負優先段通車及全線通車的重要位置，其中G07、G10、G11及G12站已於2021年到2023年陸續進入站體結構工作。

捷工局長劉慶豐表示，位於桃園市桃園區中正路力行路口的G09車站，因中正路路幅問題必須在道路旁設置車站，市府取得用地後，2021年5月起施工，但由於用地範圍較小及形狀不規則等問題，大幅增加工程困難度。

劉慶豐說，為解決施工困難，團隊重新調整連續壁跟開挖支撐方式，最後開挖深度達28公尺，總出土量接近6萬立方公尺，將近需5千輛運土車才有辦法完成開挖；歷經2年半時間，今年已開始進行結構工程工作，歷經連續36小時不停的灌漿施工，終於在春節連假前2月4日完成最重要的結構基礎底板。

劉慶豐說，為達成市長張善政2028年通車至景福宮的目標，G08車站將同步於2月完成結構基礎底板，接下來桃園區中正路地下捷運6個車站將全數進入主體結構工程，陸續於2025年至2026年全數完成地下站體結構。