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市定古蹟新竹少年刑務所演武場 春節前歷史特展開展

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市定古蹟新竹少年刑務所演武場「族步風起-竹塹地方仕紳群像展」深入探索在地仕紳家族輝煌事蹟。圖／新竹市政府提供
新竹市定古蹟新竹少年刑務所演武場「族步風起-竹塹地方仕紳群像展」深入探索在地仕紳家族輝煌事蹟。圖／新竹市政府提供

農曆春節前夕搶先開展！新竹市定古蹟新竹少年刑務所演武場持續推出精彩的展覽活動，「淡水廳設治300年、開台進士鄭用錫黃甲200年」系列特展第2檔「族步風起-竹塹地方仕紳群像展」即日起開展，展覽呈現「浯江鄭家」、「內公館林家」和「李錫金家族」等竹塹世家的歷史軌跡，帶領觀者深入探索竹塹城內仕紳家族的輝煌，展期至5月5日止，敬邀民眾踴躍前往觀展。

文化局表示，「浯江鄭家」代表人物為鄭崇和、鄭用錫、鄭用鑑，自清代以來鄭氏透過經商、拓墾事業和科舉功名等多元途徑，建立了經濟基礎和社會地位，成為竹塹首屈一指的望族，曾主導竹塹城城牆的建設。鄭氏建立的「北郭園」更是臺灣4大園林之一，見證了鄭家對地方建設的深遠影響。

文化局說，「內公館林家」代表人物為林占梅，他積極參與捐款、組織團練、同鄭用錫、李錫金及其他地方士紳協助平定戴潮春事件，維護地方秩序功不可沒，除此之外林家所興建的「潛園」亦名列4大名園，是北台灣文人雅士聚集的場所之一，帶動了竹塹城的文教風氣。本展以「北郭園」、「潛園」的舊照片，帶領民眾一窺當年世家大族的恢弘建築，十分精彩。

此外，「李錫金家族」以李錫金為首，他以孝子之名聞名於世，當時的朝廷更允許為其設立「李錫金孝子坊」。李氏家族在竹塹地區經營南北貨生意，累積財富後成為地方上的望族，並積極參與地方建設，著名的李克承博士也是族裔之一。代表忠孝的「李錫金孝子坊」為竹市市定古蹟，現址位於明湖路，展場亦以模型展示。

文化局提到，展覽透過多元視角，回顧竹塹城世家大族的輝煌年代，盼能啟發民眾對竹塹城歷史的關注，共同感受竹塹古城的文化魅力。除了展出竹塹城城牆石實物，與觀者共同見證竹塹的發展歷程；更以照片、拓印等方式呈現家族族裔的書法與繪畫作品，包括林占梅的作品「富貴神仙圖」、現存於法蓮寺的「大丈夫身」匾額，更是少數留存下來的珍貴作品；此外，還有鄭家族裔鄭香圃的「墨竹圖」、李逸樵的墨寶作品等。

文化局提醒，新竹少年刑務所演武場開放時間為周二至週日，上午9時至下午5時（春節休館時間：除夕2月9日至初四2月13日），免費入館，歡迎參觀。相關訊息請至新竹市文化局官網(https://culture.hccg.gov.tw)查詢，洽詢專線03-5425079，或撥打1999為民服務專線。

新竹市定古蹟新竹少年刑務所演武場「族步風起-竹塹地方仕紳群像展」深入探索在地仕紳家族輝煌事蹟。圖／新竹市政府提供
新竹市定古蹟新竹少年刑務所演武場「族步風起-竹塹地方仕紳群像展」深入探索在地仕紳家族輝煌事蹟。圖／新竹市政府提供

古蹟 文化局 新竹 春節

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