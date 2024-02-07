張善政辭歲發福袋「桃喜祥龍」 汪星人排隊也拿到

今天是春節前最後一個上班日，桃園市長張善政今率副市長蘇俊賓、王明鉅和秘書長詹榮鋒等人在市府一樓穿堂向市府工作人員及民眾辭歲，現場也發放象徵一元復始的龍年福袋，不少洽公民眾路過看見都停下腳步排隊領取，拿到的人都直呼幸運。

張善政表示，市府的工作人員辛苦了一年，從年頭忙到年尾，從早忙到晚，實在感激在心，所以帶著副市長、秘書長等人跟大家辭歲，希望大家都能過一個好年。

桃園的龍年福袋以「桃喜（討喜）祥龍」為主題，龍身扭動中綻放桃花，象徵吉祥富貴，龍身背面由書法家張富南老師以小篆字寫下「龍來桃喜，平安幸福」，並裝有一元錢幣，象徵「一元復始，萬象更新」，另搭配具避邪消災寓意的紅繩，可懸掛在家中代表福氣入門；福袋外袋題詞「龍平安」，則象徵財運、福氣聚攏，吉祥好運盡納袋中的意涵。

張善政除了發福袋給市府志工、清潔員和駐衛警，也分送給路過洽公民眾，不少人排隊領取，還有人帶著小狗排隊，張善政都大方分送。