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耗千萬提升遊憩品質 龍鳳漁港新公廁啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣政府耗資千萬元，在龍鳳漁港景觀橋旁興建的觀光廁所，即日起正式啟用。圖／苗縣府提供
苗栗縣政府耗資千萬元，在龍鳳漁港景觀橋旁興建的觀光廁所，即日起正式啟用。圖／苗縣府提供

苗栗縣政府致力推動國際慢魚運動，為營造優良休憩環境，耗資千萬元在龍鳳漁港景觀橋旁興建觀光廁所，歷經多次流標，前年7月中旬動工至今，終於完工正式啟用；同時，縣府也公告原有公廁因設施老舊，鋼樑鏽蝕影響建物使用安全，即日起封閉停止使用。

縣府指出，近年受益台積電等科技大廠到竹南科學園區設廠，加上西濱公路全線通車及龍鳳大排聯絡道工程完工，便利交通引入更多觀光人潮，造就龍鳳漁港成為縣內遊客到訪最多的漁港。

由於港區原有公廁是由百年燈會活動期間的組合式廁所遷置，相關設施頻繁損壞且維修不易，經向中央爭取整建經費，漁業署核定同意補助650萬元，自籌配合款350萬元，興建全新觀光公廁。

縣府表示，新建公廁擁有波浪、中華白海豚的曲線外觀，小便斗、馬桶、小兒馬桶、無障礙馬桶組、嬰兒尿布台及兒童安全座椅等一應俱全，並符合無障礙設施設計規範；同時結合自然採光和通風，兼具美觀、乾淨、易於維管，期待吸引更多遊客觀光，帶來經濟效益。

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