里民指背棄承諾 中壢罷免里長成案

桃園市選舉委員會前天公告，中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案成立，預計3月30日投票。領銜人劉俐伶稱，是為罷免當選後背棄競選承諾的「幽靈里長」才發起；王子林回應，自己和家人均投入里政服務，感到相當錯愕。

石頭里2018年里長選舉3搶1，競爭激烈，由劉柏成勝出，因涉嫌違法選罷法被判當選無效，改選由劉母陳香蘭選上。2022年無人競爭，無黨籍王子林同額選舉，以820票當選。

桃園市選委會公告，石頭里當年選舉人總數1496人，罷免案聯署人數應達150人，最後660人連署，依法刪除42人，符合規定人數618人，達法定人數，依法宣告罷免案成立。

選委會說，選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。

劉俐伶說，王子林不住石頭里，去年當選後背棄競選承諾，沒在里上服務，里民找不到里長，王雖委託母親劉姓婦人及另名陳姓男子協助里上事務，卻占用公民會館當成自己家，禁止里民進入，還四處檢舉里民、製造爭端，里民不堪其擾。

王子林回應，對罷免案成立感到錯愕，自己雖非專職里長，但除自己和家人共同投入里政服務，原先仍聘任前里長劉柏成擔任辦公室主任協助服務，卻引起諸多爭端，已請律師協助；他自任期開始迄至辦公室主任棄職前，完成里內通報、陳情里政事務44件，去年7月至年底完成97件。

劉柏成則說，為了不影響民主程序推動，縱使有汙衊之事，他也不回應，靜待民主結果。