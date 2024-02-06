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桃園兒童美術館4月試營運 知名插畫家操刀首波展覽

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市兒童美術館將於今年4月3日起試營運，首波展覽邀請知名插畫家鄒駿昇操刀。圖／桃園市兒童美術館提供
桃園市兒童美術館將於今年4月3日起試營運，首波展覽邀請知名插畫家鄒駿昇操刀。圖／桃園市兒童美術館提供

桃園市兒童美術館將於今年4月3日起試營運，首展特別邀請知名插畫家鄒駿昇操刀，主題為「探險未來」以城市紋理探索，作為兒童身體經驗的基礎，期望孩童在玩藝術的過程中，挖掘屬於自己的理解與感知，形塑對未來的想像。

桃美館表示，知名插畫家鄒駿昇為台灣首位獲得波隆那國際插畫首獎的插畫藝術家，並操刀星巴克台灣星巴克25周年主視覺設計，曾與Gucci與Dior等知名品牌合作。主視覺整體設計理念來自桃園市兒童美術館如山丘般的外觀建築，積木般的純粹幾何造型，就像兒童遊戲經驗中的積木玩具，期盼在AI崛起的時代，期盼重拾人文與溫度。

市立美術館代理館長張至敏說，開館營運及展覽規畫歷經過去近1年準備，整體視覺擷取兒美館「山丘」造型和「航空」、「陴塘」、「移動」等桃園城市特色的元素，主視覺誕生過程鄒駿昇也特別邀請女兒全程參與，讓展覽視覺融入兒童視野。

張至敏表示，桃園市立兒童美術館將於今年4月3日開始正式試營運，並在4月舉辦相關市集與講座，透過桃園市立美術館群的逐步完善，為國都之門桃園市帶來嶄新風貌，相關活動訊息可留意桃園市立美術館官方網站及臉書專頁。

桃園市兒童美術館將於今年4月3日起試營運，首波展覽邀請知名插畫家鄒駿昇操刀。圖／桃園市兒童美術館提供
桃園市兒童美術館將於今年4月3日起試營運，首波展覽邀請知名插畫家鄒駿昇操刀。圖／桃園市兒童美術館提供

桃園 美術館

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