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竹北YouBike電輔車明天將啟用 費率一次看這邊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
竹北市西區將於明天率先啟用13站YouBike 2.0站點，竹縣首批YouBike2.0E電輔車210輛也將同步上路，竹縣也突破1千輛YouBike，並將有115個站點。圖／縣府提供
竹北市西區將於明天率先啟用13站YouBike 2.0站點，竹縣首批YouBike2.0E電輔車210輛也將同步上路，竹縣也突破1千輛YouBike，並將有115個站點。圖／縣府提供

年節將近，新竹縣長楊文科在縣府主管會報今天宣布，竹北市西區將於明天率先啟用13站YouBike 2.0站點，竹縣首批YouBike2.0E電輔車210輛也將同步上路，縣內突破1千輛YouBike，並將有115個站點，YouBike 2.0E的費率前2小時每30分鐘為20元，超過2小時以上，每30分鐘為40元，為鼓勵使用TPASS桃竹竹苗通勤定期票，使用YouBike2.0或YouBike 2.0E，都可以享不限次數、前30分鐘免費的優惠。

楊文科表示，YouBike是公共運輸的最後一哩路，也是節能減碳、綠色運輸的重要一環，新竹縣於111年引入YouBike 2.0，並在竹北、竹東、新豐、湖口等四鄉鎮市，建置102站、790輛車，廣受民眾好評。

鑑於竹北市使用次數最高，縣府積極與竹北市公所合作、擴大服務量，竹北市公所特別挹注8千萬經費，由縣府辦理相關採購程序及後續設站作業，將增設45處站點、增加390輛YouBike 2.0E。春節期間竹北市有新瓦屋「福客豐年-龍來了」、東興圳光藝節活動，也歡迎民眾E騎春遊竹北迎龍年。

竹北市長鄭朝方表示，特別感謝縣長楊文科與業務單位交旅處，以及副縣長陳見賢的協調溝通，而透過這項政策也建立了縣府與竹北市公所的良性合作。公所編列8千萬元，今年追加1千萬挹注建置竹北公共自行車網；在縣府的支持下，同意於E-bike 車身嵌入竹北市公所LOGO財產，以利微笑單車公司優先運回竹北市境內，供市民使用。

本次建置站點結合竹北專屬免費市民公車，銜接至西區各YouBike 2.0站點，亦實現交通平權。公所將持續與縣府合作，續編年度預算，來完整竹北公共自行車騎行網絡，打造大眾綠色運具帶來通勤與休閒的美好生活。

交通旅遊處長陳盈州表示，第一階段率先服務竹北市西區13站，設站原則結合既有公車路線-竹北免費市民公車，希望在通勤通學功能之外，也能促進觀光、休憩及休閒運動。

交旅處指出，現階段還有部分西區站點正在建置並協調用地取得事宜中，同時將繼續檢視竹北既有東區營運站點，研商在人口稠密住宅區、學校及交通節點等處，增加站點密度，增廣服務範圍，讓通勤通學族群更方便。

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