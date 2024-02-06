過年免費搭客運玩新竹 5條公車路線初三到初五不用錢

為了迎接過年期間出遊走春人潮，新竹縣推出5條客運公車路線，從初三到初五免費讓民眾搭乘，其中1路線更能直接搭乘台灣好行觀霧線直達觀霧國家森林遊樂區欣賞高山雲海美景，不過縣府也提醒，部分市區公車將從小年夜至初三停駛，民眾過年搭大眾運輸出行需多留意。

新竹縣府交旅處表示，過年期間從初三到初五（12日至14日），民眾搭乘台灣好行觀霧線或獅山線等2條觀光路線公車，都可持電子票證享有春節免費搭乘優惠，不過因觀霧線乘車位有限，提醒民眾搭車前應提早預約。

除了台灣好行2路線春節期間免費外，竹縣觀光1號、竹縣觀光2號、竹縣觀光6號等3條路線公車春節期間也免費，可以讓民眾方便前往照門休閒農業區、九芎湖、六福村、內灣老街等，縣府鼓勵民眾多利用，避免大量車流。六福村過年期間也推出龍年優惠，只要屬龍的民眾，從小年夜起到初五，都能免費入園。

不過新竹縣府也提醒，新竹縣內市區公車、觀光公車與台灣好行，自小年夜起部分班次調整或停駛。如快捷1號、快捷8號春節期間不發車；快捷5號從除夕至初三減班，且無繞行明新科大與華興國小；快捷6號從除夕初三減班，且無繞行華龍村；快捷7號從除夕初三減班；快捷8號經中正大橋小年夜、除夕減班，初一、初二停駛；觀光1號、觀光2號小年夜至初二停駛，初三起恢復正常；觀光6號、觀光8號除夕初二停駛，初三起正常行駛。