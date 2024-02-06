走春旅遊趕快去角板山行館 2月19日將封園施工再造

春節連假將至，桃園市復興區角板山行館園區知名旅遊景點，將吸引春遊踏青民眾遊玩，桃園市政府風景管理處今天表示，去年底動工辦理北橫故事-角板山觀光場域再造計畫，因應春節假期遊客走春，暫時就部分工區架設圍籬，不影響遊客春節走訪踏青，預定本月19日春節假期結束後，將全區封園施工，預計今年底完工再對外開放。

角板山行館園區位於大溪的大嵙崁溪上游，海拔約640公尺，佔地5.7公頃，園區包含戰備隧道、蔣公行館、雕塑公園、樟腦收納所多個景點，也是早年先總統蔣介石走訪景點，近年桃園市府每年冬春時節舉辦梅花季，吸引大批遊客賞花遊玩，春節更吸引民眾親子走春去處。

市府觀旅局去年推動為市政府去年推動角板山觀光場域再造計畫，工程總經費8000萬元，爭取交通部觀光署補助，獲前瞻建設計畫的魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌補助4480萬元經費、市府負擔3520萬元，就樟腦收納所、角板山行館、回字館展示區及周邊景觀設施整修，希望透過修復歷史場域，增進遊客對人文歷史的認識，提供遊客更多元觀光體驗。

市府風景管理處長廖育儀表示，角板山行館觀光場域再造計畫，目前著手辦理設計作業，未來園區展示內容重新規畫，修復整理樟腦收納所、角板山行館、回字館，將導入現代科技及藝術展示方式，提供民眾不同的角度認識角板山歷史與美，另為促進夜間觀光，將規畫夜間光環境營造計畫，串聯戶外12件藝術家雕塑品，讓園區歷史建築物，結合藝術及燈光展示故事，提供遊客新的遊憩內容。