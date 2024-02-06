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苗栗市長補選3月6日至8日登記 4月13日投票

中央社／ 苗栗縣6日電

苗栗縣選舉委員會今天召開委員會議，審定第12屆苗栗市長補選作業期程，將於3月6日至8日受理登記，4月13日投票

原苗栗市長邱鎮軍因當選立法委員，經苗栗縣政府核准請辭市長職務，於2月1日生效，並指派苗栗縣肉品市場董事長（前苗栗縣政府秘書長）葉志航代理市長職務。

苗栗縣選委會發布新聞稿指出，第12屆苗栗市長任期至115年12月24日止，所遺任期逾2年，依地方制度法規定，鄉鎮市長出缺任期逾2年，應於3個月內辦理補選完畢。

選委會表示，今天召開委員會議，審定第12屆苗栗市市長補選作業期程，預計3月1日發布補選公告，苗栗市選務作業中心於3月2日至8日止於苗栗市公所受理領表，3月6日至8日共3天受理候選人登記，補選投票日為4月13日（星期六）上午8時至下午4時止。

投票 苗栗縣選舉 選委會

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